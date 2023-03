El Umia corta su racha negativa con un empate ante el Arnoia

El Umia cortó su racha negativa sumando un punto en A Bouza ante el Atlético Arnoia, que se adelantó en el marcador mediada la segunda parte por medio de Mitogo, pero solo dos minutos después empató Álex Guillán. El equipo de Sergio Martín rompe una dinámica de seis derrotas seguidas, pero sigue en zona de descenso.

En la primera parte el Umia empezó muy bien ante un rival que propuso juego directo. Los locales controlaron el juego y tuvieron ocasiones claras para irse al descanso en ventaja, pero no las aprovecharon. El equipo de Sergio Martín se fue al intermedio con buenas sensaciones, pero en la segunda fase bajó un poco en el aspecto físico y ya le costó mucho más llegar. De todas formas el Umia dispuso de dos ocasiones claras para adelantarse. De nuevo le faltó contundencia en ambas áreas a los de Barrantes, que prácticamente regalaron el 0-1 tras un mal control en defensa. Mitogo no desaprovechó la concesión y puso por delante al Atlético Arnoia. Los locales ya se temían lo peor, sumidos en una pésima racha de derrotas, pero su reacción fue inmediata. Solo dos minutos después llegó el 1-1. Álex Guillán empató a la salida de un córner y los últimos diez minutos fueron un auténtico descontrol por parte de ambos. No hubo ritmo y sí demasiados parones. "Nos queda mal sabor de boca. Es increíble que en estos dos partidos hayamos rescatado solo un punto", se lamenta el técnico, trasladando el comentario generalizado en la plantilla tras el partido.

Ficha técnica

Umia: Pachi, Joseph, Migui, Jonás, Álex Guillán, Guille, Nico, Anxo, Sidibé, Oski y Diego.

Arnoia: Rui Santos, Alfredo (Dacoba, min. 82), Pablo Roca, Rubén Lamelas, Rubén Arce, Dani Vázquez (Adrián Presas, min. 61), Rucho (Lucas, min. 72), Mitogo (Unai, min. 85), Carlos, Marco y Samu.

Goles: 0-1 Mitogo (min. 66); 1-1 Álex Guillán (min. 68).

Árbitro: Refojo Ferreirós. Mostró amarilla a Nico y Oski por los locales, y a Dani Vázquez por el Arnoia.

Incidencias: Jornada 25ª. Campo de A Bouza.