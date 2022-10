Umia y Portonovo juegan en horario matinal y el Villalonga recibe al líder

Dos partidos en horario matinal y cuatro esta tarde para los representantes de O Salnés en la quinta jornada de Preferente Sur que se completa hoy. A las 12 horas en A Bouza, el Umia (13º con 4 puntos) recibe al Antela (18º con 3 puntos). El técnico Sergio Martín sigue sin poder contar con Nacho, Álex ni Emilio. Mientras que Antón, debido a molestias en la espalda, es seria duda y no ha podido entrenar durante la semana.



El Umia espera a un rival ourensanso “con las ideas claras y bien organizado, como todos los de esta categoría”, dice Sergio Martín. “Tenemos que mejorar lo que no estamos haciendo bien independientemente de a quien tengamos delante”. El Umia lleva un balance de 8 goles anotados y 9 encajados en los primeros cuatro partidos. Por eso Martín habla de “parar la hemorragia” en cuanto a tantos recibidos. “Tenemos que defender mejor ciertas situaciones en nuestra área y hacernos fuertes desde ahí”, ya que en propuesta de fútbol y calidad de las llegadas “el equipo no genera ninguna duda”.



También a las 12 horas en O Lourambal, el Portonovo (3º con 8 puntos) visita al Porriño (6º con 7 puntos) en su tercer partido seguido a domicilio. Eloy es baja en los visitantes, mientras que Dieguito es duda. “El horario nos fastidia un poco porque tenemos un par de jugadores que trabajan el sábado por la noche”, dice Vecoña. “Hemos sacado cuatro puntos en los dos últimos partidos a domicilio y eso no hace afrontar el partido con más tranquilidad”. Sobre el rival, el entrenador arlequinado destaca que “tiene gente muy joven con muchísima calidad, es un equipo dinámico, que entrena cuatro días porque su objetivo es ascender”. Al Portonovo le preocupa el estado del campo, que podría condicionar su propuesta.xx









Por la tarde





En la jornada de tarde, el Villalonga (12º con 4 puntos) recibe en O Revel al líder Pontevedra B (10 puntos) a las 17:30 horas. Las bajas siguen asolando al equipo de Ricardo Fernández, que no puede contar con Nico, Álex Barbeito, Javichu, Michael, Brian, Wachi ni Eloy. “Espero a un Pontevedra B muy intenso, con mucha velocidad en sus transiciones, fuerte a balón parado y que intentará penalizar nuestros errores”.



Concretar las ocasiones será fundamental para los celestes, que repiten en hierba sintética mientras sigue mejorando mucho el césped de San Pedro con los cuidados técnicos realizados las últimas semanas.



A las 17 horas en Vigo el Ribadumia (8º con 6 puntos) visita al Valladares (16º con 4 puntos) en el pequeño campo de A Gándara. Ibrahime Baptiste tiene las bajas del capitán Miguel Vázquez, que arrastra problemas musculares en un aductor, Rubén Cerqueiras y el joven Paulo, ambos lesionados. “Es un campo pequeño pero buena hierba sintética, tenemos que adaptarnos a sus dimensiones e intentar jugar. Vamos a seguir con nuestro plan y nuestra idea de ser protagonistas con balón”, explica el entrenador aurinegro.



A las 18 horas en Burgáns el CJ Cambados (17º con 3 puntos) recibe al Pontellas (18º con 3 puntos). “Estamos trabajando bien, ahora nos falta refrendar una semana de trabajo con una victoria” dice un Pénjamo que tiene las bajas de Álex, Migui, Barrio, Diego Hernández y Rubén por lesión. Sobre el Pontellas, el técnico amarillo explica que “es un equipo con buen trato de balón, que trata de progresar con el balón dominado y muy intenso cuando no la tiene. Igualar su intensidad y no dejarle manejar fácil”, son factores en los que incide Pénjamo, que ve a su equipo con muchas ganas de sumar su primera victoria.



Por último, el Moraña (20º con 1 punto) visita a las 17.30 horas al Juvenil de Ponteareas (4º con 8 puntos). Una difícil salida para los de Fabio Oliveira, que cierran la tabla y se miden a uno de los favoritos a recuperar la categoría perdida.