Umia y Ribadumia cosechan empates que les saben a poco

El Umia no pudo con un rival directo en A Bouza y empató ante el Pontellas 1-1 en otro partido en el que le faltó acierto de cara al gol. Los locales no estuvieron bien en la primera media hora de partido, sin tener control del juego, pero eso no impidió que gozasen de ocasiones sufucientes para marcar. Franco, desde fuera del área, estrelló un remate en el larguero. Los mismo que le ocurrió a Diego en una falta. Por su parte Guille dispuso de un mano a mano que no pudo aprovechar.

El Pontellas se puso por delante gracias a un penalti por mano, transformado por Yago. El Umia reaccionó bien tras el mazazo y se fue al descanso con buenas sensaciones de juego, ya que generó bastantes llegadas.

El equipo de Sergio Martín le dio continuidad en la segunda parte ante un Pontellas que centró sus esfuerzos en el apartado defensivo. Jonás hizo el 1-1 a la hora de juego al rematar de cabeza un centro al segundo palo. El Umia tuvo ocasiones claras para completar la remontada, sobre todo a balón parado, llevando mucho peligro. Migui y Guille perdonaron el segundo y los locales pidieron un posible penalti sobre Jonás. Al final se resistió la segunda victoria seguida, por lo que los de Barrantes siguen en puestos de descenso y suman 26 puntos.

Ficha técnica

Umia: Pachi, Joseph, Ángel, Joseph, Álex Guillán, Guille (Emilio, min. 87), Nico, Sidibé, Franco (Jonás, min. 46), Antón y Diego (Manu Veiga, min. 78).

Pontellas: Toni, Pablo Fernández, Diego, Samu Rodríguez, Marquitos, Mora (Et Tohami, min. 65), Javi (Luis Sola, min. 68), Edi, Yago (Somo, min. 55), Pibis y Manu (Alejandro Álvarez, min. 79).

Goles: 0-1 Yago, de penalti (min. 30); 1-1 Jonás (min. 60).

Árbitro: Cedeira Méndez. Mostró amarilla a Migui y Guille por los locales y a Manu y Pablo Fernández por los visitantes.

Incidencias: Jornada 27. A Bouza.





El Ribadumia sumó un punto en Porriño que sabe a poco en un partido condicionado por las reducidas dimensiones del campo sintético de O Lourambal. El hecho de no poder jugar este encuentro en el campo de hierba natural deslució el espectáculo, ya que ambos equipos apuestan por un juego propositivo. Ninguno pudo tener el control del juego, ya que el bote del balón tan vivo hizo que se jugase todo muy vertical y en largo. El Porriño tuvo máxima efectividad. Prácticamente en su único remate en todo el partido hizo diana antes del cuarto de hora. En una jugada por banda y centro lateral que remató en el segundo palo a placer Albertito.

El Ribadumia consiguió empatar antes del descanso en una falta directa lanzada por Facu. En la segunda parte las mejores ocasiones fueron visitantes. Nando tuvo dos. La primera en acción de saque de banda, que acabó con un remate a la media vuelta que detuvo el portero local. En la segunda disparó algo escorado y el balón se perdió por encima del larguero. Dieguito, que entró en la segunda parte, tuvo otra en un balón largo que midió mal la defensa. El delantero visitante hizo dos regates y lanzó rozando el larguero.

"El empate me sabe a poco, porque los anulamos y no nos generaron. Hicimos más méritos, aunque no fue un dominio claro porque en ese campo no se podía dominar", explica el técnico visitante Baptiste.

Ficha técnica

Porriño: Davila, Ricky, Pedro, Areal, Diego González (Demar, min. 63), Mati, Richi (Mafi, min. 80), Dacosta, Lago, Íker y Albertito (Óscar Villar, min. 63).

Ribadumia: Óscar Portas, Martín Pérez, Miguel Vázquez, Álex Durán, Cheri, Nando, Coco (Eloy, min. 85), Facu, Aitor Díaz, Iago Portas (Brais, min. 61) y Pei (Dieguito, min. 76).

Goles: 1-0 Albertito (min. 13); 1-1 Facu (min. 45).

Árbitro: Fernández Otero. Mostró amarilla a Diego González y Demar por los locales, y a Miguel Vázquez por los visitantes.

Incidencias: Jornada 27. O Lourambal sintético.