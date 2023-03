El Umia sonríe ocho jornadas después

Ocho partidos después el Umia se reencontró con la victoria al ganar en Beluso 0-2 con goles de Ángel y Anxo. Tres puntos que se unen al sumado la pasada semana en casa ante el Arnoia y permiten a los visitantes escalar algún puesto en la parte baja. El equipo de Sergio Martín pudo igualar la intensidad de su rival y el árbitro no permitió esta vez el juego brusco. De hecho los locales acabaron con nueve.

El Umia, sin Jonás, se adaptó a lo que pedía el partido e hizo diana a balón parado antes del descanso. El 0-1 llegó en un córner lanzado por Antón y que remató de cabeza Ángel. Antes había tenido un mano a mano de Diego que no acertó ante el meta local. El Umia llevó peligro a balón parado, ya que tuvo bastante situaciones de faltas laterales.

En la segunda parte el equipo de Sergio Martín no se limitó a defender su renta. Buscó el 0-2. Lo tuvo Franco en una clara ocasión, pero volvió a llegar en pelota parada. En otro córner. Tras un rechace voleó desde fuera del área Anxo e hizo un gran gol.

A partir de ahí el Beluso endureció mucho más el juego, pero el árbitro castigó cada acción con falta y la tarjeta pertinente, por lo que los locales se quedaron en inferioridad y el Umia no tuvo problemas para asegurar una victoria vital con la que recobra el ánimo y fuelle en la clasificación para pelear por la permanencia. Los de Barrantes son decimoséptimos con 25 puntos, a 4 del Arnoia, que está fuera de descenso directo y la próxima semana reciben al Pontellas, al que aventajan en un punto.

Ficha técnica

Umia: Iker, Pablo Couso, David Portela (Darío, min. 67), Jacobo, Joel Rocha (Álex, min. 46), Richi, Raúl (Diego, min. 67), Marcos Pastoriza (Hugo, min. 46), Álex Castro (Manu Pereira, min. 67), David Piñeiro y Manu Freire.

Beluso: Pachi Joseph, Ángel, Miguel (Guille, min. 73), Álex Guillán, Anxo (Emilio, min. 82), Sidibé, Franco (Manu Veiga, min. 67), Antón (Jonás, min. 89), Osky (Mario, min. 80) y Diego.

Goles: 0-1 Ángel (min. 40); 0-2 Anxo (min. 58).

Árbitro: Buján Vidal. Expulsó a los locales Richi (roja directa en el 89) y Pablo Couso (doble amarilla en el 81). Amarilla a Jacobo por los locales, y a Joseph, Anxo y Manu Veiga por el Umia.