El Valladares sorprende a un Portonovo que mereció más

Un golazo mediada la segunda parte, con un disparo desde la frontal del área a la escuadra de Coira, y otro en el minuto 93 a la contra de Miguel Villar, cuando el Portonovo estaba volcado en ataque, precipitaron el traspié del equipo arlequinado en Baltar a manos de un Valladares que se engancha de lleno a la pelea por el ascenso. El equipo vigués se sitúa a 2 puntos de los locales, que son segundos a la espera de lo que haga este domingo el Céltiga.



La derrota fue un excesivo castigo, porque el Valladares se limitó a hacer su partido serio en defensa y esperar algún hachazo. Le salió perfecto.



En el primer cuarto hora dominó el Portonovo con balón ante un Valladares que esperó en su campo. Salvo cuando entraba Hugo Soto en juego, a los locales les faltó claridad y desborde para encontrar grietas en el dispositivo que armó el técnico Ita. La primera ocasión del equipo de David Eirín llegó en el minuto 17 en su primer córner. Despejó de puños el portero vigués y la volea de Pablo desde el punto de penalti se fue alta.



Mediada la primera parte el juego se niveló y el Valladares dio sus primeros avisos. En un disparo alto desde la frontal de Heber y una falta lateral muy cerrada a la que no llegó Peku.



El campo se fue poniendo más pesado y resbaladizo a medida que avanzó el partido. Por lo que llegaron los errores y las ocasiones claras. La mejor de los arlequinados fue en el minuto 27. Robó Migui en campo contrario, se adentró en área y sirvió para un Hugo que, sólo en el punto de penalti, remató con la izquierda fuera.



El partido se abrió durante unos minutos. En el otro área, Conde sacó de la escuadra un disparo de Coira. El portero catoirense salvó otra en remate cruzado a media altura de Heber, en una buena acción rápida visitante que inició Figueiras en la derecha. Los vigueses acabaron mejor en cuanto a sensaciones la primera parte.

Dani Abalo, que arrastraba molestias, salió desde el banquillo en la segunda parte / Gonzalo Salgado



Al inicio de la reanudación, David Eirín introdujo a Santi y Dani Abalo y el Portonovo pasó a dominar por completo, generando bastantes situaciones de área en jugadas, con Diego muy activo en la derecha, y córners, pero el Valladares concedió pocas opciones de remate.



Fue el equipo visitante, que estaba centrando sus esfuerzos en el apartado defensivo, el que se puso por delante en el minuto 72. Así es el fútbol. Fue en un gran disparo de Coira a la escuadra tras ganar una disputa. El extremo visitante se lesionó en el derechazo que supuso el 0-1.



De ahí al final lo intentaron los locales, con el Valladares otra vez con las líneas juntas en campo propio. Un disparo de Carlos, un remate de Hugo contra el cuerpo de un defensa tras acción de Lucas Aguín, otro del propio Hugo en una falta en la frontal a la barrera y una de Diego muy forzado, fue el bagaje de la ofensiva final del Portonovo. Ya en el 93, a la contra y con muchos espacios, el Valladares hizo el 0-2 en un mano a mano muy bien ejecutado por Miguel Villar.

Este resultado comprime más si cabe la lucha por el segundo puesto, que se abre a más equipos a la espera de lo que pase hoy.

Ficha técnica:

Portonovo: David Conde, Varo (Santi, min. 48), Iván Renda, Marcos, Pichi, Carlos, Migui; Felipe (Lucas Aguín, min. 81), Pablo (Dani Abalo, min. 48), Diego; Hugo Soto.

Valladares: Kevin, Andrés, Abel, Peku, Pablo Vila (Alberto Villar, min. 84); Souto, Dieguito, Braisito (Víctor Alonso, min. 62); Figueiras (Miguel Freiría, min. 84), Héber (Estefan, min. 73) y Coira (Miguel Vilar, min. 73).

Goles: 0-1 Coira (min. 72); 0-2 Miguel Villar (min. 93).

Árbitro: Pérez Rodríguez. Amarilla a Varo, Migui por los locales y a Braisito, Pablo Vila, Dieguito y Souto por los visitantes.

Oportunidad del Céltiga

El Céltiga (3º con 38 puntos) visita este domingo a las 17 horas al Moaña (11º con 29 puntos) en un partido en el que Luis Carro se puede situar segundo en caso de victoria. El técnico vilanovés recupera efectivos, aunque siguen siendo bajas Jonás, Pablo Iglesias, Íker, Davila y Pillado. Mientras que el portero Jose es duda. “Tenemos más recursos, pero todavía hay que gente que vuelve de lesión y no va a poder participar mucho”, reconoce Carro. “Vamos a un campo que esperemos que esté bien. Queremos los 3 puntos, sabemos que vienen semanas importantes, pero también lo duro que es ganar en esta categoría”, explica Carro. El Moaña sólo perdió un único partido en casa. “Es un rival muy competitivo que saca mucho rendimiento a lo que hace”.

Partido "trampa" para el Ribadumia

Por su parte, el Ribadumia visita a las 16 horas al colista Alertanavia en un partido importante para consolidar su recuperación. Miguel, por sanción y Antón, por lesión, son bajas en los aurinegros. Bapstiste espera que “lo de la semana pasada se convierta en un racha y no sólo en un destello”. El técnico explica que “hay que seguir en la misma línea, ser un equipo serio y ser un bloque”. El entrenador ve al equipo con un plus adicional y sabe que “es un partido trampa”, por la mala clasificación del rival. Por eso sabe que su equipo no puede pensar que va a ser fácil. “Cada partido nos lo tomamos como una final. El miedo que tengo es que pensemos que va a ser un partido fácil”, insiste.