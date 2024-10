"Vamos con la duda de que Arosa nos encontraremos", dice el entrenador del Lugo B

El Arosa recibe el domingo a las 17 horas en A Lomba al Polvorín, el único filial esta temporada en el grupo I de Tercera RFEF y que está llamado a pelear por el play-off. De nuevo con Dani Galán al frente, tras tomar las riendas del segundo equipo del CD Lugo en marzo cuando Roberto Trashorras cogió el primer equipo, el Polvorín ha confeccionado una plantilla a tener muy en cuenta de la mano del nuevo director de la cantera, David Páez.



Continúan jugadores importantes como el portero Jorge Candal, Alberto Freire, Hugo Díaz, Lansade o Jorge Maceira. Y llegaron jóvenes con experiencia en la categoría como Carlos Alonso (Bouzas), Ju (Celta C), Nacho Puente (Viveiro), Raúl Paz (Estradense) o Víctor Casais y Hugo Padín (Pontevedra B). Incluso el filial del Lugo incorporó a un jugador que no es sub 23 como el delantero ribeirense José Sobrido.

Con todos estos mimbres, el Polvorín está compitiendo bien. Ganó al Barbadás 0-1, empató en casa sin goles con el Betanzos, perdió en O Couto ante la UD Ourense 3-2 y viene de ganar al Atlético Arteixo 2-1, por lo que suma 7 puntos, cuatro más que el Arosa. “De momento la valoración es positiva, teniendo en cuenta que somos un equipo en construcción con bastantes caras nuevas y tuvimos dos visitas complicadas”, explica el técnico del filial.



El objetivo del Polvorín es nutrir al Lugo en Primera RFEF. Rubal, Damián y Jorge ya están en dinámica del primer equipo. “Hemos traído jugadores con experiencia en Tercera aunque son jóvenes, pero hay que acoplarlos porque esta categoría es muy competitiva y no te puedes descuidar. Hay equipos que parten a pelear por la salvación que ya están con 10 puntos y a favoritos como Somozas o Arosa les está costando”, pone de ejemplo Galán Muchos entrenadores ven al Polvorín como uno de los candidatos a pelear en la zona alta, pero en el filial eluden esa etiqueta. “Nosotros no nos marcamos la idea de estar arriba, sabemos que tenemos una plantilla para ser competitivos contra cualquier rival, pero el objetivo es sacar jugadores para el primer equipo y estar en una situación cómoda en la liga”.



Acerca de la visita a A Lomba, el entrenador del filial habla de “partido complicadísimo” y reconoce que están pendientes del estado que pueda presentar el campo para adaptar un plan u otro el domingo. A pesar de ser un filial, Galán comenta que el Polvorín tiene argumentos para manejar varios modelos de juego y no es esclavo de la propuesta combinativa. “El campo influirá en el plan de partido, tenemos más herramientas este año para explotar alternativas, sabiendo que visitamos a uno de los favoritos, por no decir al máximo favorito que aunque no tuvo un buen inicio va a ser un equipo muy difícil de batir y que además al ganar en Vilalba se habrá liberado de esa presión que tenía”.



La idea del filial del Lugo será la de “llevar el partido hasta el final igualado para jugar un partido largo”. Galán, que vio el partido del Arosa en Vilalba, dice que “vamos con la duda de que Arosa nos encontraremos, si más práctico como fue en Vilalba o tratando de llevar el peso como en partidos anteriores. Llevaremos un plan A y un plan B para intentar contrarrestarlo”. El Lugo B llegará sin bajas a Vilagarcía.