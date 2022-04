El VCP Helena Mariño regresa esta semana tras dos años de paréntesis

Tras un paréntesis de dos años, por culpa de la pandemia, la Vilagarcía Basket Cup celebra esta Semana Santa, desde el jueves al sábado, su vigésimo quinta edición. Lo hace estrenando nuevo nombre, el de Helena Mariño, persona clave en el torneo y el club organizador, el CB Vilagarcía, fallecida a finales de octubre de 2020.





El Concello acogió ayer la presentación de uno de los grandes eventos que referencian Vilagarcía desde hace décadas. “É un torneo súper consolidado”, dijo el concejal de Deportes Miro Serén. Y vuelve “con ganas” y la motivación que supone que “dende setembro os equipos nos chaman para participar”, dijo Erea Hierro, una de las máximas responsables de la organización, quien reconoció que “este é o máis especial” por dos razones. Alcanza sus bodas de plata y estrena nombre de una figura que en palabras de Hierro “ademais dunha grandísima xogadora foi a coordinadora do noso clube dende o comezo e estivo na organización do torneo dende o principio”. Rendir homenaje a la exjugadora del Cortegada da un plus de motivación a la organización, que contará con medio centenar de personas involucradas.





Serán más de 850 los jugadoras y jugadoras participantes en representación de 82 equipos de 20 clubes de Asturias, Castilla Léon y Galicia. Un total de 48 equipos son de categorías infantil, cadete y júnior (516 participantes), el resto de categorías mini. “Tivemos que deixar forá a varios equipos”, lamenta Hierro, ya que la demanda era muy elevada de acuedo a la limitación de pistas y horas.





El VBC Helena Mariño arrancará el jueves por la mañana sin apenas pausa hasta el sábado por la tarde. Se disputarán partidos en los pabellones de Fontecarmoa, Castelao, Fexdega y también en Guillán el sábado por la mañana. Las jornadas serán maratonianas, desde las 10 de la mañana a las 22 horas, con las pistas a pleno rendimiento. Las categorías mini jugarán jueves y viernes en Fexdega en horario matinal, sin marcador ni componente competitivo, “senón por pasalo ben e co mesmo número de nenos e nenas”. En este sentido la “igualdade” es un hecho, no solo una palabra, ya que habrá el mismo de número de equipos masculinos que femeninos.





Mariola Sánchez, otra figura clave en la organización, anunció que en esta edición una de las grandes novedades será el debut de la categoría “baby”, con niños y niñas de 5 y 6 años en período de iniciación. “Hemos notados que la gente que viene quiere volver a la normalidad y cada club trae muchos equipos”, eso implica mayores retos logísticos a nivel organizativo. A Vilagarcía llegarán esta semana deportistas y acompañantes desde Astorga, Palencia, Ponferrada, Avilés y Gijón, además de diferente puntos de Galicia como A Coruña, Ferrol, Santiago, Pontevedra, Nigrán...Por su supuesto habrá representación arousana gracias a O Meco, Xuven Cambados, Pontecesures y al organizador. El VCB Helena Mariño dejará un retorno importante para la ciudad y para la comarca. Y es que el impacto alcanza más de 500 habitaciones de hotel, “un impulso grande ao turismo de Vilagarcía”.





El alcalde Alberto Varela dijo que el regreso de la VBC Helena Mariño “é unha magnífica noticia porque significa que estamos recuperando a normalidade”. Varela puso en valor el evento.”Pon a Vilagarcía no mapa e beneficia á economía local” y explicó que “é especial por chegar aos 25 anos e por homenaxaer a unha persoa que deu tanto ao deporte de Vilagarcía e ao torneo como Helena, é algo moi bonito e unha razón máis para ir a gozar do baloncesto”.





Javi Solla será el animador del evento, que cuenta con la colaboración de Concello, Diputación, Xunta, Federación Galega de Baloncesto, Zona Aberta y patrocinadores privadas.