Dos velocidades muy diferentes para los arousanos del grupo sur

Después de las siete primeras jornadas de Preferente Sur son bastantes los representantes arousanos que no acaban de cogerle el pulso a la categoría. La clasificación es el mejor indicador. Cinco de las últimas seis plazas las ocupan equipos de la zona. El Moraña, recién ascendido, es colista y junto al CJ Cambados no sabe lo que es ganar todavía. Los de O Buelo están teniendo problemas para completar las convocatorias, tirando de juveniles. Mientras que los amarillos están compitiendo bien, pero de momento los resultados no les acompañan (cuatro empates y tres derrotas por la mínima).



El Villalonga no acaba de arrancar y ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros, los dos últimos sin marcar y encajando seis goles. En un inicio de liga marcado por problemas de bajas, el equipo celeste sigue sin dominar las áreas. El fin de semana visitará al Céltiga en el Salvador Otero, otro equipo que no acaba de despegar porque fuera de casa no puntúa. Las sensaciones en cuanto a juego no son malas, pero los resultados como visitante no llegan. Cuatro derrotas en sendos partidos, encajando 11 goles. En casa, en cambio, el Céltiga es otro (7/9 puntos).



El Umia también está en la parte media baja, aunque su victoria el domingo ante el Beluso le da aire. Un resultado positivo que se une al empate in extremis logrado en Arnoia, lo que hace indicar que el equipo de Sergio Martín empieza a invertir la mala tendencia.



La otra cara de la moneda la representan Portonovo y Ribadumia. Los aurinegros consiguieron en el José Arjíz su primera victoria a domicilio, la segunda seguida en liga. Con mucho sufrimiento, eso sí, ya que el Verín es un muy buen equipo. Los de Ibrahime Baptiste, muy fiables en A Senra (3/ 3 en casa con 10 goles a favor y 2 en contra) empiezan a carburar también a domicilio, por lo que se sitúan en la zona alta, a 2 puntos de los colíderes. Estos son el Juvenil, el Porriño y un Portonovo que se está mostrando superior a sus rivales en cuanto a juego, generando bastantes ocasiones en cada partido.



El equipo de José Vecoña está demostrando que es un serio candidato a estar en la pelea por el ascenso, con cuatro victorias, dos empates y una derrota por la mínima en los dos primeros meses de liga, en los que jugó 5 de sus 7 partidos como visitante. Como asignatura pendiente tiene afinar la puntería.