Verónica y Luis Cores, padre e hija, a por el Campeonato de España Máster

Cuando Verónica Cores fundó el Club de Atletismo Mazí, no se podría imaginar que su compañero de competiciones sería su padre, Luis Cores, quien a sus 67 años, se encuentra muy ilusionado con el reto que se le presenta este fin de semana en San Sebastián. Además, será el que dispute más pruebas, ya que se encargará de la longintud y los 60 metros lisos. Por otro lado, su hija, Verónica, disputará la prueba de triple salto.



A pesar de que por la diferencia de edad y género no vayan a coincidir en la pista, la entrenadora del Mazí recalca la ilusión que les hace a ambos viajar al Campeonato de España Máster. “No solemos viajar, pero este es cerca y a mi no me coincide con ninguna competición. Sé que él disfruta mucho y solo por eso ya merece la pena”, destaca. Por supuesto, el objetivo en el campeonato pasa por disfrutar de la experiencia, ya que la filosofía de competición es distinta en lo que a los Máster se refiere. “El deporte máster está más enfocado a la convivencia, a conocer gente nueva, no tienes tan marcada la filosofía de competir como en las categorías más jóvenes”, señala.

Una vida atleta



Los padres de Verónica fueron emigrantes durante muchos años, y mientras, la actual entrenadora de Mazí decidió anotarse a las escuelas de atletismo que había antes en los colegios. Así, Cores empezó su carrera como atleta. “Cuando mi padre venía de vacaciones se venía conmigo a correr por el monte, era algo que le gustaba mucho”, señala.



Luis Cores vivió durante muchos años cómo su hija competía, y cuando tomó la decisión de jubilarse, y Verónica fundó el club de atletismo, se unió a ellos al crear la sección de veteranos. “Se unió a entrenar y se empezó a sentir mejor. Le gusta mucho competir”. Ahora, en San Sebastián buscarán mejorar marcas y “ver si cae alguna medalla”.