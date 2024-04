El Viajes InterRías FF cae en Madrid y la segunda plaza se le complica

El Viajes InterRías FF dijó adiós a sus escasas opciones de título al caer en Valdebebas con el filial del Real Madrid en un partido igualado que se resolvió en el último cuarto de hora. Una derrota que deja al equipo de Sanxenxo a diez puntos del líder cuando sólo restan 12 en juego y que, unida a la victoria del Atlético Baleares en Cantabria ante el Racing, complica las posibilidades de acabar segundo para disputar el play-off. El equipo de Cris Oreiro es tercero a 4 puntos de las insulares, que visitarán San Pedro en la última jornada.

El Viajes InterRías perdió en su segunda visita de su corta historia a la ciudad deportiva merengue



El partido en Valdebebas, donde medio centenar de aficionados visitantes animaron al equipo de Oreiro, tuvo una primera parte muy igualada. El InterRías empezó bien, fiel a su modelo, pero en una transición encajó el 1-0. El Madrid B filtró un buen pase por abajo entre las centrales visitantes y la habilidosa Paula Comendador no perdonó en el mano a mano ante Patri Curbelo. La portera canaria evitó el segundo poco después en una muy buena acción de ataque del líder, que no acusó las bajas de sus internacionales sub 19.



Mediado el primer acto en una acción de balón parado el equipo visitante hizo el 1-1. Tras varios rechaces en área, Pañu volvió a demostrar su facilidad para encontrar situaciones de remate y envió el balón al fondo de la red.

Las jugadoras del equipo de Sanxenxo celebran el gol de Pañu



En la segunda parte el Viajes InterRías FF mantuvo más o menos controlado al rival, aunque le costó mucho llegar y generar. A falta de menos de un cuarto de hora, en un centro desde la derecha, el Madrid B marcó el 2-1 en remate de Folgada. Fue entonces cuando las visitantes se echaron hacia arriba y perdonaron el 2-2 en un remate alto de Bita. Ya en el 95, en una falta lateral llegaría el 3-1.

El Real Madrid B acaricia el ascenso y el Viajes InterRías agota todo su margen de error para las cuatro últimas jornadas. El sábado recibe al Oviedo.

Formación inicial del equipo de Sanxenxo en Valdebebas

Ficha técnica:

Real Madrid B: Téllez, Sara, Portolés, María Valle, Amaya, Lara Sierra (Amanda, min. 80), Alicia, Paula Rubio (Colomina, min. 87), Adriana, Sara M y Paula Comendador (Casquero, min. 87).

Viajes Interrías FF: Patri Curbelo, Pañu, Muñi, Andrea (Goreti, min. 72), Lola (Alicia, min. 66), Cuquejo (Connie, min. 84), Bita, Nere Lombardero (Clo, min. 72), Tati Barcia, Jenny Corros y Machado.

Goles: 1-0 Paula (min. 14); 1-1 Pañu (min. 24); 2-1 Adriana Folgada (min. 78); 3-1 Colo (min. 95).

Árbitra: Alejandra Raza. Amonestó a la local Amaya y a las visitantes Nere Lombardero y Machado, y al técnico Adrián Sardiña.