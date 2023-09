El Viajes InterRías FF se da un baño de confianza en Barcelona ante el Espanyol B (0-4)

El Viajes InterRías FF confirma su gran inicio de liga tras vencer esta mañana en Barcelona al filial del RCD Espanyol por un contundente 0-4. Aún sin brillo, el equipo de Cris Oreiro fue competitivo para impedir que su joven rival le generase ocasiones durante todo el partido. Además, con el golazo de Sara García al inicio de la segunda parte, que supuso el 0-2, el partido ya fue muy plácido para las visitantes en un campo de hierba sinténtica en mal estado y con las altas temperaturas como protagonistas.

Como es habitual, el rival de las de Sanxenxo presionó cada saque de puerta del equipo de Cris Oreiro de inicio, generando algún problema para las visitantes. A pesar de que le faltó precisión al InterRías en una primera parte de baja intensidad, tuvo ocasiones muy claras que fue perdonando. No lo hizo Jenny Corros en el minuto 24 cuando se quedó en el mano a mano ante la portera del RC Espanyol. Con ventaja en el marcador el Viajes InterRías leyó muy bien la presión adelantada de su rival y comenzó a generar muchas situaciones de peligro atacando la espalda de la zaga.

El partido, de todas formas, estaba abierto por la mínima ventaja visitante. Hasta que Sara García se sacó un gran disparo que se coló por la escuadra y supuso el 0-2. García fue una de las novedades en el once de Oreiro, que realizó rotaciones respecto a la primera jornada y al partido de Copa entre semana. Con 0-2 el Viajes InterRías FF controló a placer la situación y se dio un baño de confianza a través de goles. El tercero fue obra de Mery Figueroa al rematar una acción de balón parado, mientras que el cuarto lo anotó Tati en un mano a mano por el carril central que acabó definiendo con un disparo preciso.

La entrenadora Cris Oreiro, que volvió a apostar por un 3-5-2, explica que "fomos superiores en canto a ritmo e a xogo". Tras esta segunda victoria, Oreiro pide cautela. "É un bo inicio, pero temos que ter os pes no chan. Estamos contentas por como empezamos pero xa estamos pensando no Raio Vallecano porque vai a ser outro partido moi complicado e esperamos outra guerra como contra o Pradejón".

Ficha técnica:

RCD Espanyol B: Andrea, Lucía (Ariadna, min. 61), Xesca, Nayara (Marina, min, 68), Ruth (Celia, min. 68), Ainhoa, Judith (Judit, min. 78), Ylenia, Claudia, Carla (Camila, min. 61) y Lucía.

Viajes InterRias FF: Patri Curbelo, Muñi, Pañu, Goretti, Tati, Sara García (Andrea, min. 60), Nerea Lombardero, Mery (Bita, min. 46), Clo (Gomes, min. 46), Manchado (Ester, min. 66) y Jenny Corros (Figueroa, min. 60).

Goles: 0-1 Jenny Corros (min. 24); 0-2 Sara García (min. 55); 0-3 Figueroa (min. 62); 0-4 Tati (min. 86).

Árbitra: González Jiménez. Amarilla al primer y segundo entrenador de las locales y a Gomes por las visitantes.

Incidencias: 2ª jornada Segunda RFEF. Campo número 3 de la Ciudad Deportiva Dani Jarque.