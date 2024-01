El Viajes InterRías FF defiende su segundo puesto en Mallorca

El Viajes InterRías FF voló esta mañana de Santiago a Palma de Mallorca, donde este domingo a las 16 horas se enfrenta al Atlético Baleares en el primer partido del nuevo año. Una cita con muchos alicientes. Por ser la última de la primera vuelta, por medir al segundo y al tercer clasificado separados por sólo tres puntos y porque puede suponer el debut de la última incorporación de las de Sanxenxo, la delantera Alicia Martínez.



Después de diez días de vacaciones navideñas, el equipo de Cris Oreiro volvió el pasado martes al trabajo para preparar el encuentro. "Foron bastantes días sen tocar balón", lamenta la entrenadora. "As xogadoras chegaron ben, fixeron o traballo físico que se lles mandou e seguiron as pautas de alimentación".



Los Reyes Magos se anticiparon unos días en San Pedro con el fichaje de Alicia, que llega del Femarguín canario para reforzar la delantera celeste. "Facíanos falta unha xogadora máis en ataque e ela xa demostrou a súa dote para meter goles, creo que é unha boísima incoporación". Oreiro sabe que la valenciana necesitará tiempo para adaptarse al estilo de juego del equipo. "Todas tiveron o seu proceso de adaptación. O seu xogo de ir ao espacio, desmarcarse e estar en área para rematar e ser eficaz é o que buscamos". Ante el tercer clasificado no jugará de inicio. Tampoco Machado, que sale de una lesión muscular y todavía no está en condiciones para aguantar todo el partido. "Traballou moito no Nadal, pero as roturas nos isquios teñen uns tempos establecidos", explica Oreiro acerca de la capitana.



El Atlético Baleares, confeccionado para ascender a Primera RFEF, conserva gran parte de la plantilla del pasado curso. "Só se lle foi unha xogadora, Nati Cano que está agora no Eibar, do once tipo do ano pasado, cando fixeron unha gran campaña no grupo sur de Segunda RFEF". En las locales destaca Gabi, máxima goleadora de la liga con 13 tantos. "Xogan moito para ela". Además el Atlético Baleares también apuesta por jugar con tres centrales y carrileras. "Xogamos coas mesmas estruturas, aínda que elas xogan con dúas puntas. Esperamos que sexa un partido no que os duelos individuais marquen o resultado".

Las locales se sienten cómodas en un contexto de partido abierto, dejando jugadoras descolgadas en ataque. Aunque no siempre le ha dado el resultado esperado. El Baleares está obligado a ganar por varios motivos en un campo sintético no demasiado grande (98x65 metros), pero el InterRías no va a Palma a especular. Al contrario. "Sabemos que para elas son moi importantes estes tres puntos porque se gañamos serían 6 puntos de diferencia. Sabemos que van a ir polo partido dende o inicio, pero nós imos a facer o mesmo. Elas teñen que estar igual de preocupadas. Os dous equipos queremos os tres puntos", concluye Oreiro, que espera que este fin de semana de Reyes en Mallorca se redondee con un gran resultado para cerrar invictas la primera vuelta.