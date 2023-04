El Viajes InterRías FF evalúa su fortaleza ante el rocoso Getafe

El Viajes InterRías FF retoma la competición este sábado con el duelo que le enfrenta en San Pedro a las 17 horas al CD Getafe. Llega el quinto clasificado a Vilalonga, un rival que se impuso en la primera vuelta a las de Luis Treviño por la mínima.

El Viajes InterRías FF está fuera de descenso tras su última victoria ante el Friol. De nuevo el técnico no podrá contar con la portuguesa Gomes, que ya entrena con el grupo pero todavía tiene molestoas en una rodilla. “No fue una buena semana buena de entrenamiento”, lamenta Treviño, al que no le gustó demasiado el parón por Semana Santa. “Quizá desconectamos demasiado al estar cuatro días sin entrenar”.

Sobre el rival, Treviño advierte que el Getafe “es un equipo muy intenso”, si bien llegará mermado en su línea defensiva porque en su último partido ante el Atlético de Madrid fueron expulsadas en la primera parte tres de sus defensas: Eliane, Pau García y Silvia Peñalver. El filial colchonero se impuso 0-4 y el partido concluyó al inicio de la segunda parte, ya que el Getafe se quedó con solo seis jugadoras en el terreno de juego, una vez realizados todos los cambios y después de varias lesiones.

Las madrileñas está a 9 puntos del segundo puesto cuando restan 18 en juego. Además tienen prácticamente asegurado su presencia en la Copa de la Reina (acceden los siete primeros), por lo que no se juega nada importante a nivel clasificatorio en la cita. “En la ida nos superaron en intensidad. Es un equipo muy intenso tras pérdida, por lo que tenemos que hacer las cosas bien”.

En las visitantes destaca la camerunesa Mbappé, que lleva 8 goles, y la delantera Lorena Delgado, su jugadora más determinante en ataque.

Umia vs Gijón FF

El Umia recibe este sábado a las 16:30 horas al Gijón FF en la 26ª jornada de liga de Primera Nacional. Las locales son decimoprimeras con 27 puntos y las asturianas octavas con 41 puntos. Miguel Cores cuenta con toda la plantilla a excepción de la lesionada Souto. “Es un rival duro y fuerte, con jugadoras veteranas que juegan práctico”, explica el técnico local. “Creo que se van a adaptar bien al campo, no creo que les sorprenda A Bouza. Juegan con una línea de cuatro atrás fija todo el partido”, destaca Cores, que pide a su equipo orden y frescura “para poder competir”.