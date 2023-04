El Viajes InterRías FF gana crédito para la permanencia Torrelodones

El Viajes InterRías FF no falló en el feudo del colista Torrelodones y se impuso por 0-3. Un resultado con el que alcanza los 29 puntos y amplía su colchón respecto a la zona de descenso a falta de que se complete la vigésimo sexta jornada de Segunda RFEF.

El partido empezó de la mejor forma posible para el equipo de Luis Treviño ante un rival intenso, pero que desordenaba con su presión. En la primera llegada el equipo de Sanxenxo acertó. Fue en un balón largo y diagonal de Goretti que permitió a Andrea ganarle la espalda a la defensa de tres de las madrileñas. El primer disparo de Andrea lo rechazó la portera, el segundo de Machado también dio en el cuerpo de la guardameta y fue en el tercer intento cuando Raquel, con calidad y precisión, hizo un pase a la red que se convirtió en el 0-1.

El gol tempranero no ayudó en cuanto a dar serenidad al juego visitante. El Viajes InterRías FF no estuvo demasiado bien en la primera parte, con malas decisiones en los últimos metros.

Antía Delgado "Balo" conduce el balón en una acción del partido esta mañana en el campo Julián Ariza



El paso por vestuarios en el descanso ayudó al equipo, que fue otro en la segunda parte. Machado hizo el 0-2 en un balón a la espalda de la defensa y tras un primer rechace de la portera. El Viajes InterRías FF, mejor posicionado, dominó el partido y el juego claramente. Fue perdonando varias ocasiones. Incluso Sara García, una de las destacadas, envió un balón al poste. Hasta que llegó la sentencia con el 0-3. Ya con defensa de tres y carrileras, fue Pañu la que se incorporó por la derecha y acertó con un disparo cruzado. El Torrelodones apenas inquietó en todo el partido, demostrando los problemas que le han llevado al descenso y a encadenar diez derrotas seguidas.

Las jugadoras aplauden al público visitante desplazado a Madrid a animar al equipo

Ficha técnica:

Torrelodones: Patricia (Ruiz, min. 83), González (Fonseca, min. 64), Garcés (Villajos, min. 76), González, Esteban (Iturrioz, min. 64), García, Winifer (Ortiz, min. 46), Alba, Souto y Nerea.

Viajes InterRías FF: Lidia, Pañu, Goretti, Cata, Lola, Sara García (Barboz, min. 79), Paulinha, Raquel (Irene, min. 67), Gomes (Clo, min. 67), Andrea (Balo, min. 76) y Machado.

Goles: 0-1 Raquel (min. 2); 0-2 Machado (min. 54); 0-3 Pañu (min. 75).

Árbitro: Hernández Hernández. No mostró tarjetas.

Incidencias: Jornada 26 de Segunda RFEF. Campo Julián Ariza.