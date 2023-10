El Viajes InterRías FF gana en Huesca con goles de Gomes y Sara García

El Viajes InterRías FF suma y sigue. Esta mañana se impuso al Huesca a domicilio con goles de Gomes y Sara García, por lo que se mantiene tercero en Segunda RFEF con 16 puntos de 18 posibles. En la quinta victoria en seis partidos, el equipo de Cris Oreiro fue superior en la primera parte, cuando cobró ventaja y pudo sentenciar, y le tocó sufrir y defender en la segunda en un campo sintético en el que el bote de balón era muy vivo y cualquier acción técnica se complicaba.

Repitió esquema 3-5-2 Cris Oreiro, que vio como su equipo a los ocho minutos hizo el 0-1. Fue en un centro bombeado desde la izquierda que ganó Gomes en área para marcar con un remate a la media vuelta. El Viajes InterRías FF dominaba el partido a través del balón ante un rival que solo le inquietaba a balón parado. Fue así como empataron las oscenses. En una falta lateral que cabeceó desde el punto de penalti Laura Royo. El balón se estrelló en el larguero, con la mala suerte para las visitantes que al caer dio en la espalda de Patri Curbelo y se coló en la portería.

Antes del descanso Machado y Gomes estuvieron muy vivas para, de un saque de banda puesto en juego rápido, sacar una falta lateral al borde del área. En esa acción nació el 1-2 en el minuto 38. Lanzó Machado al segundo palo y cabeceó Sara García batiendo a la portera azulgrana. Las de Sanxenxo pudieron sentenciar a continuación. Primero en un disparo de Cuquejo por encima del larguero culminando una buena acción combinativa del equipo de Cris Oreiro. Más clara si cabe fue la que tuvo Jenny Corros al cabecear al larguero un centro de Machado tras una buena acción de saque de banda iniciada por Mery.

En la segunda parte el Huesca dio un paso adelante y empujó más. Al Viajes InterRías FF le tocó controlar el juego sin balón, que parecía no tener poseedor. No hubo apenas continuidad en los pases y se encadenaban duelos y despejes. En un partido más "feo" el InterRías tuvo oficio y también suerte porque el Huesca perdonó el 2-2 a la hora de juego cuando la japonesa Akane Kuwahara falló a puerta vacía pequeña al no darle al balón. Los minutos fueron pasando y el InterRías, que fue haciendo cambios, solventó las llegadas de su rival para traerse los tres puntos de Huesca, que harán más llevadero el largo viaje de vuelta por carretera.

Ficha técnica:

Huesca: Nuria, Paz, Iris, Esther, Yolanda (Laila, min. 89), Laura Palomino (Akane Kuwahara, min. 57), Laura Royo, Moe Inoue (Erlac, min. 57), Marta Belio (Vanesa, min. 70), Yuki Nakata y Martina (Carolina, min. 70).

Viajes InterRías FF: Patri Curbelo, Muñi, Goretti, Andrea, Cuquejo, Tati, Sara García (Lola, min. 62), Mery (Nerea Lombardero, min. 73), Gomes (Bita, min. 62), Jenny Corros (Ester, min. 87) y Machado.

Goles: 0-1 Gomes (min. 7); 1-1 Patri Curbelo, en p.p. (min. 20); 1-2 Sara García (min. 38).

Árbitra: Melero Pérez. Mostró amarilla a Paula Palomina por las locales.

Incidencias: Sexta jornada de Segunda RFEF. Complejo de San Jorge.