El Viajes InterRías FF se queda a cero ante el Athletic

El Viajes InterRías FF no pasó del empate sin goles en San Pedro ante el Athletic Club C. Un resultado que mantiene al equipo de Luis Treviño fuera de puestos de descenso, a la espera de que juegue el Sárdoma este domingo, con 2 puntos de ventaja y goleaverage sobre las bilbaínas.

El partido fue muy físico y cerrado entre dos equipos que priorizaron no perder balones en campo propio. Las disputas fueron constantes y apenas hubo ocasiones en la primera parte. La mejor del Viajes InterRías fue en una conexión portuguesa. Nació de una gran maniobra de Machado, Barboz le dio continuidad con su desmarque y acabó rematando desde fuera del área Paulinha rozando el palo. La mejor del Athletic Club fue a balón parado al filo del descanso. En una falta directa en la frontal ejecutada por Daniela Hormaechea. El balón se estrelló en el larguero y botó en la línea de gol, probablemente dentro de la portería, pero no a instancias del asistente, que estaba bien situado.

En la segunda parte el Viajes InterRías FF dio claramente un paso adelante. Comenzó con una buena ocasión de Goretti, cuya volea a la salida de un córner se fue por encima del larguero. En una gran acción de Gomes por la derecha, Andrea perdonó el 1-0 con un remate que se fue demasiado cruzado. También Clo de cabeza tuvo otra a centro de Pañu. El Viajes InterRías FF empujó hasta el final, pero su joven rival, que alineó a siete juveniles en el once inicial, resistió.

Ficha técnica

Viajes InterRías: María Hueto, Pañu, Cata, Goretti, Lola, Balo (Clo, min. 68), Paulinha, Andrea, Barboz (Raquel, min. 68), Gomes y Machado.

Athletic Club C: Alaitz De Castro, Irati Alfaro, Andrea Martín, Garazi Maroto (Garizi Alonso, min. 79), Itxaso Arteaga, Daniela Hormaechea (Naia Uria, min. 79), Nagore Lekue, Irune Zurdo, Leire Egia (Malen Armesto, min. 70), Oihana (Daniela Agote, min. 59) y Sara Roda (Haizea Abechavala, min. 70).

Árbitro: Vidal Cousido, asistido por Romero Cancelas y Tajes Aboal. Amarilla a Barboz por las locales, y a Andrea Martín, Oihana, Haizea Abechavala y Leire Eguía.