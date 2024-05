El Viajes InterRías FF se queda con la miel en los labios

El Viajes InterRías FF se quedó con la miel en los labios al empatar esta mañana en San Pedro 0-0 ante el Atlético Baleares, que finalmente acaba segundo con un punto más que las de Sanxenxo y disputará el play-off de ascenso ante el Costa Adeje Tenerife B.

No pudo ser, pero estuvo cerca. Con un ambientazo en las gradas (más de 700 personas) y en un partido muy abierto que acabó sin goles de forma milagrosa. Los dos equipos tuvieron ocasiones claras, no especularon y demostraron que ambos merecían el premio de subir.



En la primera parte los primeros avisos fueron visitantes, a través de su tridente ofensivo formado por las peligrosísimas Pomar, Karla y Gabi. El equipo de Cris Oreiro fue fiel a su estilo, su juego fluyó a través de las combinaciones de pases y también tuvo aproximaciones claras, sobre todo en un disparo de Bita y en un centro de Tati que remató al lateral de la red en el segundo palo Jenny Corros.

La desolación se apoderó de las jugadoras locales al final del partido / Gonzalo Salgado



La primera parte se jugó a un ritmo altísimo, apenas hubo pausa y fue un constante toma y daca. En la segunda el Viajes InterRías FF tuvo al comienzo una ocasión clarísima, en un mano a mano de la valenciana Alicia, que la echó fuera en su intento de vaselina sobre la salida de la portera visitante. Al Baleares le anularon un polémico gol por fuera de juego que las imágenes de la retransmisión del club local demostraron que era inexistente.

Aunque al InterRías ya le costó más generar porque su rival se fue armando mejor a nivel defensivo, siempre con cinco defensas y dos mediocentros por detrás del balón, el equipo de Oreiro las tuvo para ganar. Primero en un disparo desde la frontal de una Andrea que, junto a Tati, fue la que más empujó. Y ya en el 84 en una acción de córner en la que el balón se estrelló en el poste. También hubo polémica en el área visitante, en una mano en la que las celestes pidieron penalti. Salvo goles, hubo de todo. Fue un gran partido entre dos equipos top de la categoría.

La imagen que describe lo que fue el final del partido en San Pedro, el Baleares celebrando y el Viajes InterRías viviendo la cara cruel del fútbol / Gonzalo Salgado

Al final celebraron las de Palma y lloraron desconsoladas las locales. Una tristeza que no puede empañar el gran trabajo de jugadoras y cuerpo técnico. Más allá del tercer puesto puesto, el Viajes InterRías FF se ha construido este año una identidad propia en lo futbolístico, algo muy elogiado por los rivales, y que no ha estado reñido por su altísimo nivel competitivo. No es la primera vez que el club se queda a las puertas de un ascenso la última jornada y al año siguiente consigue dar el salto. Pese a la decepción, la lectura debe ser positiva y esperanzadora de cara al próximo año, en el que Cris Oreiro seguirá en el banquillo celeste.

Ficha técnica:

Viajes InterRías FF: Patri Curbelo, Ester, Pañu, Andrea, Clo (Sara García, min. 77), Bita, Cuque (Muñe, min. 62), Tati, Alicia, Machado (Lola, min. 72) y Jenny Corros.

Atlético Baleares: Sandra Torres, Andrea Alcaide, Paula Rojas, Andrea Ríos, Gabi, Pomer (Mabel, min. 68), Neus Perelló, Cora Coll, Fátima (Sonia, min. 87), Karla y Berta.

Árbitro: Juncal Moreira. Amarilla a Andrea y a Bita por las locales, y a Mabel por las visitantes.

Cris Oreiro habla con las jugadoras al final en el tradicional corrillo que realiza el equipo después de cada partido / Gonzalo Salgado

Cris Oreiro: "Entristece porque non mereciamos un final así"

"Viñamos preparadas para calquer desenlace e ver as xogadoras agora ao final así, entristece porque non mereciamos este final", explicó al final del partido la entrenadora local, que fue consolando a todas las jugadores y después no pudo evitar emocionarse. "Foi un bonito duelo co Baleares toda a temporada, hai que felicitalos. Creo que fixemos un bo partido e morremos sendo nós. Estou moi orgullosa das xogadoras. Agora doe, pero mañá hai que celebrar o tercer posto porque é algo histórico. San Pedro volcouse e foi incrible ver así o campo con este ambiente"

Enrique Rodríguez: "Desde mañana empezaremos a trabajar para estar ahí y dar el salto la próxima temporada"

"Llegamos vivos a la última jornada para jugar por ascender cuando nuestro objetivo esta temporada era salvar la categoría. Ver en la grada a 720 personas animando de principio a fin, a pesar de la climatología, quiere decir mucho", dijo el presidente del Viajes InterRías FF, que cree que este es otro paso adelante de cara al futuro. "El equipo lo dio todo, no fuimos capaces de marcar el gol, pero estamos orgullosos de las jugadoras y del cuerpo técnico. Desde mañana empezaremos a planificar la temporada que viene con el objetivo de estar ahí arriba para intentar dar el salto. Hay que recordar que seguimos siendo el segundo mejor equipo de Galicia. Hace cuatro años nos quedamos con la miel en los labios en Oviedo y a la temporada siguiente ascendimos. Esperamos que se repite la película".

Txema Expósito: "Es injusto para el Viajes InterRías FF"

"Es injusto para el Viajes InterRías FF, han demostrado durante la temporada que se merecían más, igual que nosotras. El año pasado nos quedamos en el último partido sin play-off nosotras, esta vez hemos sufrido y ha sido un partidazo. Tiene un meritazo la temporada que ha hecho el InterRías, tiene jugadorazas y una grandísima entrenadora", dijo el técnico visitante, que lloró de alegría al final del partido. "Ahora están viviendo una situación difícil que ya nos tocó vivir a nosotras y como digo es injusto porque igual que nosotras han demostrado que se merecían más. La Segunda RFEF necesita una reestructuración".