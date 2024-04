El Viajes InterRías FF apura sus opciones de play-off al recibir al Oviedo con Fane Zone incluida

Objetivo alcanzar la segunda plaza para jugar el play-off de ascenso. El Viajes InterRías FF inicia este sábado ante el Real Oviedo en San Pedro (17 horas) el último mes de liga. Cuatro partidos en los que tratar de arrebatarle la segunda posición al Atlético Baleares, que le aventaja en cuatro puntos. Pese a los últimos cuatro partidos sin ganar, al conjunto de Cris Oreiro todavía le salen las cuentas porque en la última jornada pasará por Vilalonga el Baleares, que también tiene que visitar al líder Real Madrid B.



La primera premisa es tumbar al cuarto clasificado. El Oviedo está a 10 puntos del segundo puesto, una distancia ya irrecuperable. Pero no será un rival fácil. “É un equipo moi correoso”, advierte Cris Oreiro, que espera un rival incómodo, con mucho juego directo y al que es muy difícil robar en campo propio porque apenas arriesga en juego corto. Además es uno de los equipos de la liga más peligroso en las acciones a balón parado. “O seu modelo de xogo non variou. Dependen un pouco do talento das súas mellores xogadoras”. En ese sentido, las asturianas tienen la baja de Anina por sanción. Pero Abi Quiroz (4 goles) puede marcar diferencias. “Imos tentar que elas non teñan ningún protagonismo porque vai a ser máis parecido a unha guerra que a un partido de fútbol”.



El Viajes InterRías FF necesita reencontrarse con la victoria para levantar la moral. “As xogadoras de ánimo estaban algo tristes durante a semana. Pero hai que levantarse das caídas para ser as máis fortes. Os números aínda dan, non depende de nós, pero se facemos os deberes aínda hai posibilidades”. Cris Oreiro tiene a toda la plantilla disponible y espera que la afición se vuelque con el equipo.

Una fiesta para la afición

El club así lo ha dispuesto ya que horas antes del partido se instalará una “Fan Zone” en las inmediaciones de San Pedro, con música, hinchables para los más pequeños y un pulpeiro. Comezará a las 13 horas y el club busca que la afición y todo Vilalonga disfruten desde horas antes del duelo, en el que el Viajes InterRías FF tratará de mantener su condición de invicto en liga en San Pedro.