El Viajes InterRías FF recibe al “rocoso” Torrelodones

El Viajes InterRías FF recibe esta tarde en San Pedro al Torrelodones a las 17 horas en la octava jornada de Segunda RFEF. Partido importante para marcar distancia con la zona de descenso para las locales, que están muy condicionas por las bajas por lesión. Aparte de Laura Iglesias, que se opera el día 30, Luis Treviño no puede contar con Antía Delgado ni Sara García, que siguen recuperándose de sendos esguinces, ni tampoco con la centrocampista asturiana Irene Santos, debido a un percance muscular. La semana de entrenamientos fue bastante accidentada y se cobró también las lesiones de dos delanteras. La neozelandesa Tayla Christensen es baja por una lesión muscular y la leonesa Ángela Mera por un golpe en una rodilla.





Así las cosas, con 6 jugadoras en la enfermería, el técnico vilagarciano ha tenido que echar manos del filial de Segunda Autonómica para completar la convocatoria. Irene Santos, que esta semana junto a Andrea Villadeamigo participó en el entrenamiento con Galicia Sub 17, la mediapunta Carmen y la mediocentro Ana Feijóo se unen a la lista para el partido de esta tarde. “Las lesiones son parte del fútbol”, reconoce el técnico, que prefiere no pararse demasiado en esta cuestión.





El Torrelodones CF British Montessori que entrena Ilias Haddad llega a Vilalonga en una situación delicada con solo 4 puntos, puesto que no conoce aún la victoria. Si bien ha competido en todos los partidos. Empató 0-0 ante Bizkerre y Getafe, 1-1 ante Osasuna B y 2-2 ante el Atlético de Madrid B. Cayó 2-1 ante Real Madrid B y Pradejón. Su peor derrota fue la pasada jornada, en casa ante el Sárdoma por 0-2. Al igual que el Viajes InterRías se trata de un recién ascendido que fue segundo la temporada pasada en el grupo V de Primera Nacional. “Es un equipo muy agresivo con balón”, advierte Treviño. “Presionan con un 3-4-3 con muchas jugadoras en campo contrario. Tratan de robar muy arriba y no te dejan trasnsitar. Se han enfrentado a equipos potentes con balón, como el Real Madrid B tuvo que remontar para ganar”. El Viajes InterRías espera por tanto un partido muy difícil. “En intensiad igualan a lo mejor de la liga. Está muy bien trabajado, no está puntuado por lo que sea, pero que es muy rocoso a la hora de encajar”. El Viajes InterRías tratará de ser práctico y sobre todo espera que esta vez “no nos penalicen los errores”.





Oviedo B vs Umia

El Umia visita esta tarde a las 17 horas en el campo sintético de Tensi al filial del Oviedo en la novena jornada de Primera Nacional. La única baja visitante es la de Nati, por motivos laborales, ya que Joana y Tania están recuperadas. “Es un filial que está en la parte alta por algo, van a llevar el peso del partido y hemos trabajado durante la semana para trabajar sin balón”, explica Miguel Cores. El Umia viaja por la mañana hacia Oviedo con la ilusión de hacer un buen partido.