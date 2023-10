El Viajes InterRías FF, a seguir de dulce a costa del Bizkerre

El Viajes InterRías FF recibe esta tarde en San Pedro (17 horas) al Bizkerre en la séptima jornada de Segunda RFEF. El equipo de Cris Oreiro tratará de dar continuidad a su excelente arranque de liga, ya que está invicto con 5 victorias y 1 empate, sumando 16 puntos, los mismos con los que acabó la primera vuelta la temporada pasada. Pendientes del cielo, ante la previsión de lluvia que puede llevar el juego al plano físico en un césped más pesado, las locales se miden al rival vizcaíno de la localidad de Getxο, que llega con 5 puntos y tras caer en las tres últimas jornadas ante los filiales de Atlético y Real Madrid, y ante el Real Oviedo.



El Bizkerre acabó justo por delante del InterRías la pasada temporada con 40 puntos, 4 más que las de Sanxenxo. En la actual ha perdido algo de potencial, ya que cuatro de sus jugadoras han recalado en el Athletic Club, pero sigue siendo un referente del fútbol formativo vasco, con su 300 futbolistas en sus diferentes equipos. Su filial marcha cuarto clasificado en Tercera RFEF.



La semana de preparación del duelo ha estado marcada en los locales por el temporal de lluvia y viento, que no les ha permitido entrenar en hierba natural ningún día e incluso obligó a acabar antes del tiempo la sesión del miércoles. Además se ha confirmado la lesión de Figueroa, que sufre un esguince de grado dos que la tendrá apartada de los terrenos de juego varias semanas. Cris Oreiro sigue sin poder contar con la portera portuguesa Daniela Pahla ni con la delantera Connie Cáliz por motivos administrativos. Mientras que Laura Iglesias sigue su proceso de recuperación y se espera que pueda reaparecer en enero.



Sobre el partido de esta tarde, Oreiro explica que las vascas juegan un 4-4-2 con el que “tratan de esperar no seu campo e non se complican”. Se trata de un rival “moi físico” que puede salir más beneficiado del estado del terreno de juego debido a la lluvia. “O campo vainos condicionar moito, creo que lles vai axudar máis a elas, pero temos que adaptarnos. Queremo ter o balón, pero se hai que xogar en longo e correr farémolo”, dice la entrenador coruñesa, que no pierde la perspectiva del objetivo del equipo pese al gran arranque liguero. “Estamos ilusionadas, queremos ter os 35 puntos da salvación e logo soñar, pero hai clubes poderosos. Só van 6 partidos e son 30, queda moito, temos que aproveitar a boa dinámica”. El InterRías buscará dar la cuarta alegría consecutiva en liga a su afición en San Pedro, donde ya ha ganado esta temporada a Pradejón (2-1), Rayo Vallecano (2-1) y Sporting de Gijón (4-0).

El Umia viaja a Zamora



Por lo que respecta a Tercera RFEF, el Umia se desplaza a la localidad zamorana de Bóveda de Toro para medirse mañana domingo a las 17 horas a la Bovedana en un duelo de rivales directos en la zona baja, ya que las locales solo suman 2 puntos y todavía no han ganado. El técnico Guillermo Martín tiene las importantes bajas de Alba, Ainhoa, Nati, Minerva y Uxía. Pese a todo, las de Barrantes tratarán de estrenar su casillero de puntos.



En Primera Gallega, el Arousana recibe mañana en A Lomba al Victoria B (17.30 horas), y el filial del Umia al Sárdoma B en A Bouza (18 h.).