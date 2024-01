El Viajes InterRías FF visita con mucho respeto al irregular Rayo Vallecano

El Viajes InterRías FF viaja hacia Madrid donde este sábado a partir de las 17 horas visita al Rayo Vallecano en la 18ª jornada de liga de Segunda RFEF. La victoria ante el Espanyol B permitió al equipo de Cris Oreiro empatar en la clasificación en el segundo puesto con el Atlético Baleares, que perdió el domingo en Zaragoza. Ambos afrontan partidos complicados a domicilio este fin de semana, ya que las mallorquinas juegan el domingo en La Rioja ante el Pradejón.



El Rayo, al que se esperaba en la pelea por el ascenso a principio de temporada, está ubicado en el noveno puesto, 14 puntos por detrás del InterRías, por lo que está virtualmente descartado de la pelea por subir a la segunda categoría del fútbol español. El equipo madrileño, tricampeón de la liga de Primera División hace apenas una década, no acaba de remontar el vuelo y después de 16 temporadas en la máxima categoría del fútbol español, lleva dos descensos seguidos.



De sus últimos nueve partidos, sólo perdió dos. Uno de ellos fue la pasada semana en Oviedo, pero en su último compromiso como local fue capaz de derrotar al líder Real Madrid por 1-0. “É un equipo irregular, capaz de gañarlle ao líder e de perder co colista”, reconoce Cris Oreiro.



Respecto al enfrentamiento de la primera vuelta, cuando el Viajes InterRías se impuso 2-1 en San Pedro al remontar en la segunda parte con goles de Machado y Jenny Corros, las madrileñas han cambiado su modelo de juego. “Digamos que agora simplifican máis as cousas. Non teñen tantas mobilidades para meter as laterais por dentro ou sacar as extremos fóra”, dice Oreiro, que pone la lupa en individualidades de las rayistas como la veterana delantera María Martí (6 goles) o la brasileña Bruna.



El InterRías subió la exigencia física esta semana. “Foi dura”, reconoce la entrenadora coruñesa. Tanto, que Laura Iglesias “Hucha” sufrió unas molestias que la dejaron fuera de la lista. Figueroa y Muñi son las otras jugadoras sin convocar. “Deixar xente fóra cada semana é dificil, pero prefiro deixalas por decisión técnica que por lesión”, asume Cris Oreiro, contenta con la competencia en el plantel.



El objetivo del equipo en Vallecas es traerse los tres puntos, pero las derrotas en sus dos últimos desplazamientos y el hecho de que el Rayo tumbase al Madrid hace dos semanas hace que las celestes muestren “moito respecto” a esta cita, que se juega en un campo sintético de 100x66 metros de dimensiones. “Temos que ser serias e gañar duelos”.



Oreiro tiene más dinamita en ataque con la llegada de Alicia, que ya marcó ante el Espanyol B, y Connie. “Agora podemos poñer dúas dianteiras e temos máis presencia en área e máis remate”.