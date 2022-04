El Viajes InterRías, a ganar a León para que salgan las cuentas

En medio de la primera fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub 15 y Sub 17, que para Galicia arrancó ayer con buen pie en Arteixo al ganar a Canarias, se disputa este fin de semana la antepenúltima jornada de Primera Nacional, con el ascenso a Tercera RFEF en juego para el Viajes InterRías FF. El equipo de Luis Treviño recibe en San Pedro esta tarde a las 17 horas al Olímpico de León, y lo hace curiosamente sin Andrea Villadeamigo ni Sara García, que están con la Selección Sub 17 concentradas en A Coruña.





Al Viajes InterRías FF se le ha puesto cuesta arriba el objetivo tras la dinámica negativa de resultados en la que lleva envuelto los últimos meses, pero ni mucho menos lo tiene perdido. Es cuarto en la tabla con 2 puntos menos que el Real Oviedo B y el Sárdoma, pero estos equipos se enfrentarán entre ellos la próxima semana. Si el Viajes InterRías FF gana los tres partidos que restan, sus opciones de acabar como mínimo de tercero son altísimas. Al igual que las de ascender como uno de los 6 mejores terceros de los siete grupos de Primera Nacional.





Luis Treviño convocó para el partido a Paula, Ainhoa, Cata, Mireia, Machado, Gomes, Nati, Laura, Carmen, Lola, Isa, Raquel, Judit, Balo, Alba, Aída, Patri y Morais. Reencontrarse con la victoria y salir del prolongado bache es el objetivo esta tarde ante un Olímpico de León que viaja en el día y almorzará en Santiago, por lo que llegará con el tiempo justo a San Pedro. De nada sirve a las locales estar pendiente de lo que ocurra en los duelos de esta jornada Friol- Sárdoma y Real Oviedo B - Mos, cuyos resultados pueden favorecer sus intereses, si no ganan esta tarde a las leonesas. De nuevo se presume un gran ambiente en el tercer partido consecutivo en Vilalonga. Coincidiendo con el Día Mundial del Automismo, el club local realizará actos conmemorativos en los prolegómenos del partido para dar visibilidad al trastorno del espectro del autismo, con suelta de globos y saque de honor incluidos.





Por su parte, el Umia recibe hoy a las 17 horas al Spórting de Gijón B, que ya está descendido al verse arrastrado por la caída del primer equipo. El técnico local Jorge Quintana reconoce que “es un partido trámite”, condicionado por las bajas de jugadoras visitantes que nutren a las selecciones asturianas sub 15 y sub 17. Tampoco estará en las locales Minerva Riveira, que ayer marcó uno de los tantos en la victoria de Galicia Sub 15.





“Queremos batir el record de puntos del Umia en Nacional”, dice el técnico “Jito” Quintana. “Si este año acabamos con buenos resultados la temporada, va a ser histórica y muy meritoria”. Aparte de Minerva, el entrenador Jito Quintana no podrá contar con Míriam Domínguez, Ainhoa Varela, Carla Rial, Graciela ni con Tania Esperón.