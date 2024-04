El Viajes InterRías no puede fallar ante el Zaragoza en San Pedro

El Viajes InterRías afronta la antepenúltima jornada de Segunda RFEF recibiendo esta tarde al Zaragoza en San Pedro (17 horas). Es clave en sus opciones de play-off. Debe ganar y esperar que el Real Madrid B no falle en Valdebebas ante el Atlético Baleares. El filial blanco se juega nada menos que la posibilidad de proclamarse campeón y celebrar el ascenso. Si lo consigue y el equipo de Cris Oreiro supera al Zaragoza hoy, las de Sanxenxo pasarán a depender de sí mismas en las dos últimas jornadas para ser segundas, ya que en la última reciben al Baleares.



El equipo celeste afronta la cita con ilusiones renovadas. Ganar el pasado sábado al Oviedo supuso un punto de inflexión, puesto que dio carpetazo a una mala racha y recuperó la comunión entre el equipo y la grada. Hoy enfrente estará otro muy buen equipo que tampoco dará facilidades. El Zaragoza es séptimo con 37 puntos y no está en su mejor momento. Después de encadenar una espectacular racha entre diciembre, enero y principios de febrero con siete victorias seguidas, las mañas acumulan ahora otras siete jornadas consecutivas sin ganar (cinco derrotas y dos empates). En el partido de la primera vuelta las de Sanxenxo ganaron 1-2.



Cris Oreiro tiene a todas las jugadoras disponibles. “Foi unha semana boa despois de gañar. A nivel de enerxía cambiou moito”, reconoce la coruñesa. Sobre el rival y su trayectoria irregular, Oreiro explica que “non se xoga nada e sae a ver que o que pasa, xoga no minuto 50 como se fora o 90, están salvadas e non teñen ningunha presión”. Se espera por tanto un partido abierto.

Las aragonesas están teniendo problemas de lesiones y afrontaron las últimas convocatorias con sólo 13 y 14 jugadoras. Perdieron a piezas importantes como Andrea Okene y desde entonces no son capaces de ganar. Oreiro no quiere pensar en lo que pueda pasar mañana en Valdebebas. “Temos que estar concentradas en gañar nós, xa o domingo é outro día e xa se verá”. La entrenadora espera que el público de Vilalonga no falle. “Esperamos outra vez que a xente veña e que nos apoie porque nos axudan moito”.

Homenaje al Villalonga

En los prolegómenos del partido, el Viajes InterRías FF rendirá homenaje al Villalonga por su ascenso a Tercera RFEF. Las celestes le harán el pasillo a los jugadores también celestes, que recibirán una placa en reconocimiento a su logro.