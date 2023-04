El Viajes InterRías no puede fallar en la visita al colista Torrelodones

El Viajes InterRías FF visita al colista Torrelodones CF este sábado a las 12 horas en la primera de las cinco finales que le esperan en su camino al objetivo de lograr la permanencia. El equipo de Luis Treviño está fuera de descenso en estos momentos con 26 puntos, solo 2 de ventaja sobre el Athletic C y cinco sobre el Sárdoma, que están en zona de descenso. El Torrelodones ya está matemáticamente descendido y es colista. El equipo madrileño lleva nueve derrotas seguidas. Las de Sanxenxo, por tanto, no pueden fallar en el campo Municipal Julian Ariza, amplio y de hierba artificial.

Luis Treviño recupera a la portuguesa Gomes para la cita, aunque tiene la baja de Judith por motivos personales. “Es un equipo que en la primera vuelta me gustó. Aunque está en muy mala dinámica, no es fácil ganarle. Compiten bien, pero se le resisten los resultados”, explica el entrenador del InterRías. “Sabemos que es muy agresivo sin balón, con un 3-4-3 muy ofensivo y marcado. Es un equipo vertical y no va a ser fácil, aunque en el mercado de invierno se le marcharon jugadoras”.

Treviño es consciente de que su equipo no puede desaprovechar esta ocasión de sumar de tres, ya que después le esperan dos partidos muy complicados ante los dos primeros clasificados: Real Madrid B y Europa.

Malestar en la directiva

La directiva del Viajes InterRías FF que preside Enrique Rodríguez no esconde su malestar ante la sucesión de graves errores arbitrales en los últimos partidos que le están costando puntos a su equipo. Ante el Getafe fue un claro penalti por mano no señalado, que tuvo como consecuencia tarjetas por protestar a la capitana y al preparador físico. El club ha ido presentado diferentes recursos adjuntando las imágenes con las jugadas, muy llamativas al ser errores arbitrales claros en jugadas en el área, pero estos han sido rechazados.