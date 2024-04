Viajes InterRías prepara su asalto a Valdebebas con la plantilla completa

El Viajes InterRías afronta uno de los duelos más complicados en la jornada 26 de la Segunda RFEF. Las de Cris Oreiro se miden a las líderes, al Real Madrid B en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. “Estoy contenta por cómo hemos trabajado estas dos semanas sin competición. Creo que lo necesitábamos después de nuestra peor racha en la temporada. No sé lo que pasará pero ahora mismo soy positiva”, señala la entrenadora.



“Creo que el uno contra uno va a ser lo más determinante. Ellas pierden jugadoras importantes por la Selección. Tenemos claro que vamos a ir a ser protagonistas con el balón, no solo para atacar si no también para defender y que no nos transiten mucho”, destaca Oreiro. Dos equipos muy diferentes en la fase ofensiva, las locales optan por correr mucho, mientras que las gallegas disputan más la posesión del balón.

“La victoria nos reforzaría mucho para el último tramo. Creo que la primera plaza, salvo que pase algo, es de ellas, pero a nosotras nos reforzaría muchísimo para seguir peleando con Baleares por ese segundo puesto. Ganar, a nivel emocional nos puede determinar las próximas semanas”, destaca Oreiro. Será un partido en el que estará presente toda la platilla, ya que acudirán incluso las jugadoras lesionadas y no convocadas.