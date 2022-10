El Viajes InterRías recibe al líder Pradejón mañana en O Revel

El Viajes InterRías FF recibe mañana a las 12 horas en el campo de O Revel al Pradejón riojano en la cuarta jornada de Segunda RFEF. Llega el colíder, un conjunto que ha ganado sus tres partidos y la pasada temporada militaba en Segunda Reto, categoría en la que acabó 13º. Situado a 40 kilómetros de Logroño, Pradejón es un pequeño pueblo que no llega a 4.000 habitantes y cuyo club creó la sección femenina en 2014. En ese sentido tiene un cierto paralelismo con el Viajes InterRías FF, que desde que se fundó hace siete años no ha parado de crecer.



El técnico local Luis Treviño no podrá contar con Laura Iglesias. La vilagarciana, a falta de confirmación oficial, sufre una lesión grave, que apunta a un desgarro en el ligamento y una fractura en la tibia. El lunes se someterá a una resonancia para conocer el alcande exacto. Si bien el técnico Luis Treviño asume ya que no podrá contar con la centrocampista en lo que resta del año 2022, independientemente de que pase o no por quirófano. La nota positiva es que la delantera de Nueva Zelanda Tayla Christensen ya dispone de la licencia en vigor y podrá debutar, si el técnico lo considera oportuno.



“Nos vamos a enfrentar a un equipo muy intenso físicamente, que domina el juego de balón largo y segundas jugadas”, advierte Treviño. “El año pasado descendió en el play-out, perdió jugadoras importantes que se fueron a Osasuna pero tiene otras contrastadas de nivel Reto”. En su último encuentro, en el que superó al Torrelodones por 2-1, el Pradejón lanzó doce córners. “Es un equipo que te está martilleando continuamente el área”, explica el entrenador del Viajes InterRías, que no considera un handicap jugar en O Revel. “De dimensiones es un poco más grande que San Pedro incluso, y ahora mismo la hierba artificial es nueva y el campo está bien”.



El Pradejón goleó en las dos primeras jornadas al Friol 4-1 y al Parquesol 0-4, por lo que se espera mañana un rival muy fuerte en Vilalonga. “Tenemos que ganar las segundas jugadas y a partir de ahí vamos a competir. Si somos capaces de ser agresivas con y sin balón no tenemos que demostrar nada a nadie”. Treviño dice que hay jugadoras del Viajes InterRías “que están en un momento dulce” y espera un buen rendimiento de las suyas.