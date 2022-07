El vilagarciano Martín Fernández jugará en Ponferrada en Leb Plata

Martín Fernández continuará su carrera deportiva en Ponferrada en Leb Plata. El escolta vilagarciano, que llegó a debutar en Liga Endesa en la temporada 20/21, inició la pasada temporada en Alicante (LEB Oro / Liga EBA) en condición de cedido por el Obradoiro. Su espectacular inicio de temporada con el filial alicantino no pasó desapercibido para clubes de superior categoría y el C.B. Villarrobledo lo incorporó para su plantilla de LEB Plata. Con los manchegos Martín alcanzó medias de 8,2 puntos, 3,8 rebotes, 3,2 asistencias en 20 minutos, para un total de 13,3 de valoración.

El vilagarciano llega al Clínica Ponferrada SDP como uno de los jugadores con más proyección de la LEB Plata. El conjunto berciano se ha caracterizado desde su llegada a la categoría de bronce del baloncesto nacional por la apuesta decidida por jugadores jóvenes; en las últimas temporadas ha servido de trampolín para jugadores como Sean McDonnell (HLA Alicante, LEB Oro), Dani Manchón (ex C.B. Chantada, recientemente fichado por CSU Sibiu – Rumanía, equipo dirigido por el ex Xuven de Cambados Miguel Ángel Hoyo) o el santiagués Pablo Hernández (ex Castellón, LEB Oro y recientemente firmado por el potente Thor islandés que disputará previa de la FIBA Europe Cup).









Tanto Pablo Hernández como Dani Manchón han coincidido este mes con Martín y otros jugadores gallegos en unas jornadas de tecnificación dirigidas por el técnico vilagarciano Manu Santos y que se han celebrado en Vilagarcía y Vilanova. Cuestionado por sus objetivos, Martín confiesa que “quiero ayudar al club a volver al play-off de ascenso; el club lo lleva haciendo muy bien estas temporadas en LEB Plata, y quiero ser parte de otra gran temporada”. Con respecto a los motivos que lo han llevado a decidirse por el Clínica Ponferrada SDP (recientemente vinculado al histórico y centenario club de fútbol), Martín reconoce que las referencias que recibió por parte de su entorno y jugadores han sido decisivas. “Mucha gente cercana me habló genial del club, de cómo se trabaja aquí y del proyecto en general. Creo que es una buena oportunidad para seguir creciendo y desde ya agradezco al staff técnico que haya confiado tanto en mí desde el principio”.