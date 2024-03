El Vilarousa estrena su temporada logrando nueve podios en Ribadeo

El club de gimnasia rítmica Vilarousa estrenó su temporada de competición por todo lo alto. Tras la exhibición en Porriño, las gimnastas, dirigidas por Sandra Estrada, se fueron de concentración a Ribadeo, el lugar en el que darían el pistoletazo de salida a la nueva temporada, y con ello, a nuevos ejercicios y formas. Un inicio que no podía ser mejor, ya que las vilagarcianas volvieron de su fin de semana con nueve podios. “Ha sido todo un éxito, hemos empezado a lo grande”, comenta Sandra Estrada. Lo cierto, es que la profesora ya mostró confianza en lo que estaban preparando para esta temporada antes de que empezasen las competiciones.



“Así como otras temporadas a lo mejor no me cuadraban tanto los ejercicios o los grupos, ahora no me está pasando eso”, señalaba Estrada. En Ribadeo, la alegría la estrenaron las más pequeñas, ya que el prebenjamín de tres años se hizo con su primera medalla. Por su parte, también se subieron al podio los siguientes conjuntos: alevín 2, infantil 1, cadete de promoción, cadete de prebase 2, senior escolar 3, senior prebase 1, y benjamín 1. Un estreno que demuestra el trabajo que han estado realizando en los últimos meses, y por el que las gimnastas también estaban ansiosas. “Las niñas están deseando ponerse su ropa. La convivencia de estas competiciones es lo que les da vida” comentaba Sandra Estrada.