El vilaxoanés Óscar Marcos, a la Selección Española Sub 18

El futbolista vilaxonés del RC Celta Óscar Marcos ha sido convocado con la Selección Española Sub 18 para disputar un partido amistoso contra Italia. El lunes se concentrará en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas y el miércoles jugará en el mismo escenario a partir de las 18 horas contra los transalpinos. Marcos figura en la lista de veinte jugadores dada por el seleccionador David Gordo.

En su segundo año juvenil en el Celta de División de Honor el talentoso mediapunta arousano sigue acumulando minutos y goles, siendo uno de los futbolistas más importantes del actual líder del grupo I, que comparte la primera plaza con el Real Oviedo.



Óscar Marcos es un habitual en las selecciones españolas de categorías inferiores, ya que ha formado parte de la Sub 16 y de la Sub 17. Intentará aprovechar esta experiencia con la Sub 18 para proseguir su proceso formativo, ya que se trata de un jugador en el que el Celta tiene depositadas muchas esperanzas de cara al futuro, pero debe ir quemando etapas y progresando. En la lista de la sub 18 también figura otro gallego. Se trata del ourensano Javi Fernández, que en la actualidad pertenece al equipo alemán del Bayern de Munich.