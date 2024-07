El Villalonga aumenta su presupuesto y su masa social en Tercera RFEF

El Villalonga celebró el domingo una de las asambleas más concurridas de los últimos tiempos en la que la nueva directiva, cuyo portavoz es Pablo Estévez, dio a conocer a sus socios el presupuesto de la inminente temporada en la que el primer equipo competirá en Tercera RFEF. La cuantía asciende a 165.000 euros, por lo que se incrementa en más de un 20 % respecto al pasado año en Preferente. “Non arrastramos débeda”, explica Estévez, cuyo grupo de trabajo no está desaprovechando el tiempo.



Los extraordinarios resultados de la última temporada, unidos a la llegada de nuevas caras a la directiva, están generando ilusión en la parroquia de Sanxenxo, en la que el fútbol es casi una religión. Aumentar la masa social es un objetivo prioritario de la nueva directiva. Superarán con creces los 440 socios que tenían el pasado año, de acuerdo a la demanda que ya están teniendo. Además, han lanzado una serie de mejoras en los carnés, ofreciendo alternativas como el familiar o el de pareja.



Otra de las medidas anunciada es que todos los jugadores de la base que pagan su cuota pasarán automáticamente a ser abonados del club. De esta forma, la sociedad crecerá y se instalará por encima de los 600 afiliados, ya que en la cantera hay unos 160 jugadores porque en los últimos años también se hicieron las cosas bien en este apartado. “A todos os que estamos na directiva fixéronos socios os nosos pais de cativos”, recuerda Pablo Estévez. “É unha forma de facer club e conseguir que a xente nova se identifique máis co Villalonga”.

Obras en San Pedro

La directiva está centrada por una parte en el capítulo de los ingresos. A la campaña de socios y a captación de patrocinadores se suma la recuperación de la “Larpeirada Celeste”, un evento gastronómico que se celebrará los días 16, 17 y 18 de agosto. Y por otra parte, los nuevos dirigentes están realizando ellos mismos trabajos de mejora en la instalación de San Pedro: Pintado del campo, arreglo de vestuarios, acondicionamiento de los dos gimnasios...”A xente do pobo estanos a botar unha man”, agradece el presidente. Fontaneros y electricistas no tienen reparo en ayudar en estas labores, haciendo comunidad y club.



Esta unión que siempre ha caracterizado a Vilalonga es un estímulo para jugadores y técnicos, que mañana comenzarán el trabajo de pretemporada, conscientes de todo del orgullo de pueblo al que representarán en el regreso a Tercera después de cinco años en Preferente.

Mañana comienza la pretemporada

La plantilla, que cuenta con 20 futbolistas, aún no está cerrada. Serán varios los jugadores que llegarán a prueba en pretemporada. Además, Estévez reconoce que “se aparece algún xogador interesante” no descartan fichar. Sobre el objetivo deportivo, el presidente es optimista. “Sabemos que temos xente de calidad e esperamos un ano tranquilo”, pese al cambio de categoría. “Vexo moita ilusión no pobo”, explica Pablo Estévez, que al igual que sus compañeros ya tuvo experiencia en directivas anteriores. “Sabemos que é unha carreirade fondo, non viñemos aquí para estar dous días”. l