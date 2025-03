El Villalonga cede ante la fiabilidad y solidez del líder UD Ourense (2-0)

El Villalonga cedió en O Couto ante la fiabilidad y solidez del líder UD Ourense, que con los goles de Parrilla y Osián encadena su quinta victoria seguida sin encajar y sigue enfilado hacia el título y el ascenso directo. Pese a la derrota por 2-0, los celestes dejaron una grata imagen, incluso dominaron la primera parte, en la que se toparon con la mejor defensa de la liga. La segunda ya fue otra historia, ya que el equipo de Borja Fernández subió sus prestaciones y demostró la diferencia existente entre ambas plantillas.

Rachu y Cabarcos pugnan por el balón sobre el césped de O Couto / La Región



Ante la media docena de bajas, que afectaban sobre todo a la línea defensiva, Alberto Mariano optó por situar tres centrales, ubicando en los carriles a Rachu y Diego. Los celestes no se metieron atrás, a pesar de que el primer aviso lo dio el delantero local Cellerino a los seis minutos y respondió Rodri. Los visitantes presionaron alto y a punto estuvo de darle rédito a Hugo Abalo en una cesión de Samu Pardo al meta Cobo, pero ex del San Martín no llegó por poco. Al Villalonga le costó muy caro una pérdida de balón en campo propio ante la presión local. Lo perdió Nico y lo aprovechó Parri que, tras recuperarlo al borde del área, armó un disparo abajo y ajustado al poste al que no pudo llegar Rodri. Fue el 1-0 a los 19 minutos. El peor escenario posible, por detrás en el marcador ante el mejor equipo defensivo del grupo.

Diego Abal se lleva el balón en una acción del partido / La Región



Pero el equipo de Mariano no se empequeñeció. Al contrario.Pasó a dominar, jugando muy buenos minutos con balón. Sólo le faltó lo más difícil, la claridad en los últimos metros para inquietar al sólido líder. Los dos carrileros, Diego y Rachu, fueron los que más llegaron por fuera. Fue la UDO en una contra el que tuvo la mejor ocasión antes del descanso. Justino no pudo superar a Rodri en el mano a mano.



En la segunda parte la UDO Ourense se hizo con el balón y activó su presión tras pérdida. El líder salió con la intención clara de sentenciar y dio tres de avisos por medio de Parri, Cellerino y un Justino que remató al palo. La siguiente la tuvo Guisande de tacón y salvó Rodri. Sólo parecía cuestión de tiempo que llegase el 2-0. Y llegó. A la hora de juego en una transición que finalizó Cellerino. Rodri salvó en primera instancia, pero llegó Osián para marcar en el rechace en área pequeña.

Josiño controla el balón ante la presión de Champi y la atenta mirada de Parri, que marcó el primer gol de los locales | La Región



La última media hora de partido, ya con los cambios en ambos equipos, fue claramente de los locales, que tuvieron ocasiones para aumentar la cuenta por medio de Parri, Cellerino y Guisande. Los celestes en la segunda parte sólo dieron un par de avisos por medio de Marcos Blanco e Íker Villanueva.

Ficha técnica:

UD Ourense: Álex Cobo, Samu Pardo (Noel, min. 69), Labrada, Pol Bueso, Álex Cabarcos, Parri (Viti, min. 77), Champi, Osián (José Pérez, min. 81), Guisande, Justino (Íker Pérez, min. 69) y Cellerino (Luismi, min. 77).

Villalonga: Rodri, Rachu (Abraham, min. 68), Nico, Diego Abalo, Wachi (Pablo, min. 83), Diego, Roi, Tomás Abelleira (Moncho, min. 58), Josiño (Íker Villanueva, min. 68), Marcos Blanco y Hugo Abalo (Héctor, min. 46).

Goles: 1-0 Parri (min. 19); 2-0 Osián (min. 60).

Árbitro: Represas Rodríguez. Mostró amarilla a Samu Pardo, Justino y Viti por los locales, y a Hugo Abalo, Rachu y Nico por el Villalonga.

Alberto Mariano: "No les hicimos daño en los últimos metros"

"La primera parte fue igualada. Fue injusto que nos fuéramos perdiendo en el primer tiempo. A partir del cuarto de hora fuimos mejores. En la segundda parte, sobre todo a raíz del 2-0, ellos fueron mejores. Nos quedamos sin piernas. Estoy un poco decepcionado, no por perder, sino por como lo hacemos. Teníamos una buena propuesta, pero no les hicimos daño cuando llegamos a tres cuartos del campo, nos faltó colmillo", analizó Alberto Mariano al final del partido . "Del trabajo de los jugadores no tengo nada que decir, hicimos un partido digno".

Sobre el rival, Mariano cree que tiene que estar en Segunda RFEF por todo, plantilla, estadio y afición. "La UD Ourense es un equipo bien estructurado, que gana muchos duelos, esperan y saben que con el talento y la calidad de circulación siempre van a generar. La realidad es que el talento en un equipo bien estructurado hace que estén ahí arriba. Tienen sus virtudes muy bien identificadas".

El Villalonga pasa página. Le quedan diez finales para conseguir la permanencia. "Jugaremos siete en casa, por lo que con la ayuda de nuestra gente esperamos conseguir el objetivo".