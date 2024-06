El Villalonga está en marcha

El Villalonga CF presentó este fin de semana a la nueva directiva que encabeza Pablo Estévez, a la vez que anunció oficialmente la continuidad de Luciano González como técnico para la próxima temporada en Tercera RFEF y del capitán Nico Fraga.



Estévez, que toma el relevo de Marcelino Muñiz, está acompañado por Álvaro Santamaría como vicepresidente, por Ismael Lázaro y Ángel Filgueira como tesorero y vicetesorero, por Thais Telles como secretaria y Carlos Riveiro como vicesecretario. Los vocales son Raymon Méndez, Rubén Durán, Sergio Uzal, Daniel Rivas, Sara Gómez, Damián Gómez, Óscar Estévez, Sara Padín e Iván Torres. En total, un grupo de 15 personas con ganas de trabajar y hacer las cosas bien en un club con una importante historia en el fútbol arousano.



“Pablo Estévez encabeza este amplio grupo de persoas, pero so será o portavoz das ideas e as propostas do equipo que forman entre todos”, explican. “Cada un deles está disposto a poñer da súa parte e mostrar os seus coñecementos en canto ao papel que lle toca para que todo vaia ben, e así esperamos que sexa”.



La nueva directiva lleva semanas trabajando para planificar la próxima temporada en Tercera RFEF y el primer anuncio que realizan es la renovación del cuerpo técnico. Tras el triplete (ascenso, título de liga y Copa Diputación), Luciano González sigue al frente del equipo. Acompañado en el cuerpo técnico por el preparador físico Sebas Gómez, el entrenador de porteros Lamas y el fisioterapeuta Miguel.

Luciano González continúa junto a su cuerpo técnico tras conseguir el ascenso | da



En cuanto a la plantilla, el Villalonga mantendrá el bloque de jugadores que logró ascenso. El club anunció ayer la renovación del capitán, Nico Fraga. El defensa portonovés cumplirá su octava temporada seguida en San Pedro a sus 28 años.



En cuanto a incorporaciones, el club está interesado en jugadores de la zona sub 23 como Martín Pérez y Iago Portas (Ribadumia). En el punto de mira también está Diegui (Portonovo).

El club no podrá jugar la Copa del Rey

El club celeste ha renunciado a disputar la Supercopa de Galicia, cuyo campeón será el representante gallego del fútbol autonómico en la previa de la Copa del Rey. La Federación ha transmitido al Villalonga la imposibilidad de disputar el torneo del K.O. nacional tras lograr el ascenso, ya que la próxima temporada será de Tercera RFEF. El Villalonga ha sabido que se le cierra esa puerta a la Copa del Rey según la nomativa de la RFEF, por lo que ha decidido renunciar a jugar la Supercopa, que se queda sin valor para los celestes.

El subcampeón de la Copa Diputación de Pontevedra, el Cultural Areas, será el equipo que dispute la Supercopa, que se sortea hoy, junto a San Tirso (A Coruña), Verín (Ourense) y Atlético Escairón (Lugo).