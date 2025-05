El Villalonga FC espera obrar el milagro de la salvación en San Pedro

El Villalonga FC de Alberto Mariano atraviesa horas cruciales para su futuro. Los celestes reciben mañana en San Pedro, a las 12:00 horas, a un Estradense que se juega acabar segundo o tercero, mientras que los locales podrían sellar su descenso a Preferente Sur, categoría de la que ascendieron en la presente campaña, Lo cierto, es que a los de Mariano solo les queda esperar. Aunque logren vencer a un potente Estradense, no les vale solo sumar de tres.



Para conseguir ser equipo de Tercera RFEF un año más, objetivo que ahora mismo parece lejano, el Villalonga deberá esperar un pinchazo del Valladares, Barbadás o Arteixo. Aunque la cosa se complica por el arrastre del Compostela, por lo que para salvarse del descenso y el arrastre, y subir así tres puestos, el Villalonga necesita que pierda Arteixo, que se mide a la Sarriana y que no ganen Barbadás ante Somozas y Valladares ante el Silva. Para salir del descenso directo, a expensas del arrastre, a los de Mariano les valdría con que se cumplan dos de los tres posibles resultados de sus rivales directos.



Actualmente, los celestes son penúltimos con 33 puntos, y por delante tienen, en orden, a Valladares con 34, Barbadás también con 34 y Arteixo con 35. Con el fin de que San Pedro esté completamente lleno para apoyar a los celestes, desde el club facilitan de nuevo una entrada gratis a los socios para un acompañante.



Los de Mariano quieren romper la racha de dos derrotas consecutivas y, al menos, que no sea por no haberlo intentado. Para ello, necesitarán mostrarse sólidos en las dos áreas ante un rival que no perdona los errores, y que solo perdió cinco partidos como visitante en toda la temporada.



Para el partido, Mariano no podrá contar con Tomás por sanción. Tampoco estarán disponibles Héctor y Álex Barbeito por lesión, por lo que las cartas se reducen. “Llevamos unas semanas anímicamente duras. Sabemos que es muy difícil pero vamos a tratar de hacer lo posible por nuestra parte para que se obre el milagro”, comenta el entrenador celeste.



El Villalonga necesita volver a brillar en San Pedro para mantenerse en Tercera, pero las estadísticas como local no apuntan al optimismo. De 16 partidos en San Pedro, los celestes acarrean ocho derrotas frente a cinco victorias y tres empates, recibiendo además 22 goles en contra, los mismos que el ya descendido Betanzos.



Ahora, solo queda empujar a un equipo que durante toda la temporada ha demostrado no rendirse ante las adversidades.