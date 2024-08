El Villalonga inicia el trabajo sin descartar fichar un sub 23

El Villalonga inició ayer la pretemporada en el campo de O Revel con una plantilla de veinte futbolistas a los que se suma a prueba Raúl Vilar (Unión Dena), además de los canteranos Víctor y Mateo. El técnico Luciano González no descarta otro fichaje “se aparece un xogador sub 23 interesante”, ya que las 16 fichas sénior permitidas están cubiertas.



El club celeste realizó cinco incorporaciones. “Fichamos aos que queriamos fichar dende o principio”, dice el técnico, que examina cada refuerzo empezando por el delantero Íker Villanueva. “Foi pichichi en Preferente hai dous anos e este xogou en Terceira co Alondras. Vainos aportar bastante en ataque”. Del Alertanavia llegó el extremo Álvaro Rodríguez, “é un xogador de banda habilidoso e moi rápido, que ten gol tamén”. En A Senra los celestes pescaron dos jóvenes futbolistas. El defensa Martín Pérez, “un dos cinco mellores centrais do ano pasado en Preferente”, y el mediapunta Iago Portas, del que Luciano destaca “a súa calidade e golpeo de balón, pode darnos último pase”. Además, Diegui cambió Baltar por San Pedro. “É un xogador con moita experiencia pese a súa idade, ten desborde e calidade, e pode xogar nas dúas bandas”.

Los jugadores del Villalonga durante la primera sesión de ayer en el campo de O Revel / Sara Padín



Luciano es consciente de que el salto de categoría aumenta la exigencia. “Vimos de facer algo extraordinario, pero sabemos que Terceira é totalmente diferente, hai equipos con moitísimo orzamento e con xogadores de calidade e de categorías superiores”. Pero el Villalonga dará guerra, con el objetivo de lograr la salvación. “Temos moitas gañas e ilusión. Gañar partidos neste liga será difícil, pero tamén sabemos que podemos gañar a calquera”.



La ventaja con la que parten los celestes radica en que “coñecémonos do ano pasado e imos partir co mesmo modelo de xogo, tratando de gozar no campo”.



El Villalonga espera mantener la buena inercia al inicio que suelen tener los recién ascendidos y hacerse fuerte en San Pedro. “Os partidos na casa van ser moi importantes. Temos unha afección que sempre nos anima moito e que está enganchada ao equipo, polo que temos que aproveitalo”.

Diego Lamas, entrenador de porteros, realizó trabajo específico con los guardametas / Sara Padín



El entrenador Luciano González cree que salvo Arosa, UD Ourense y Racing Vilalbés, que están llamados a estar arriba, es difícil saber cuáles serán los rivales directos de los celestes por la permanencia. “É unha liga na que pode caer calquera se se despista. Non estou moi pendente dos rivais, pero sempre hai algunha sorpresa como pasou o ano pasado co Bouzas. Hai moita igualdade”.

En el club celeste continúan 15 futbolistas de la plantilla que logró el ascenso hace unos meses / Sara Padín

Partidos de pretemporada

El Villalonga ya tiene cerrado el calendario de partidos de pretemporada. El primero será el domingo día 11 en As Cachizas ante el Unión Dena. El día 15 visitará en Baltar al Portonovo, mientras que en San Pedro recibirá el 18 al Gran Peña, que será rival en Tercera en liga, y el 24 al Coruxo de Segunda RFEF. El último programado hasta la fecha es contra el Moaña el 31 de agosto. La liga de Tercera RFEF comienza el 8 de septiembre.