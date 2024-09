El Villalonga paga caro sus errores y encaja su cuarta derrota en Viveiro

Las cosas no parecen terminar de salirle al Villalonga de Luciano González, que está pagando muy caro los errores individuales. Los celestes cayeron ayer en Viveiro por 4-2, encajando su cuarta derrota seguida, por lo que cierran la tabla. Fue un encuentro de muchísima intensidad por parte de ambas expediciones.

Lo cierto, es que el primer tiempo no parecía dictar sentencia en contra de los visitantes, que consiguieron llegar al descanso con el empate a uno en el marcador.

Durante los primeros minutos, los de Luciano apretaron más el encuentro, estrenando Iago Portas el marcador en el minuto nueve. La ventaja se mantenía para los celestes en el ecuador de los primeros 45 minutos, pero Adrián se encargaría de romper esa ventaja en el 32, poniendo el 1-1 antes de que Padin Pita señalase el descanso. “Empezamos muy fuerte, pero a partir del gol, el equipo en vez de seguir haciendo lo mismo parecía que se quitaba el balón de encima, jugábamos más en largo y ellos ahí son muy poderosos” lamenta Luciano González. “Al final, empezamos a jugar a lo que ellos querían”.



Cantarrana esperaba una reacción tras los 15 minutos de descanso, y no tardó en llegar. El Villalonga no pudo reaccionar al fuerte ataque de los locales nada más empezar la segunda mitad, con Adrián firmando el doblete solo tres minutos después de volver a saltar al campo. A pesar de que no fuera una gran diferencia de goles, el segundo tanto hizo mella en las filas celestes, que veían de nuevo cómo, a pesar de su buen juego, las cosas se volvían de nuevo en su contra. Totalmente descolocados, el Viveiro aprovecharía la ocasión para terminar de rematar a sus rivales, con Hassan anotando el 3-1 solo siete minutos después del 2-1.



“Los goles que nos meten son errores de marcaje individual y eso hay que corregirlo si queremos competir bien en la categoría”, destaca el técnico. Los de Luciano parecían resignados, aunque luchando hasta el final por el partido. “Creo que si el equipo corrige un par de detalles puede competir bien, pero sabemos cómo es esta categoría y su cometes esos mínimos errores los pagas, y es lo que nos está pasando”, lamenta Luciano.

FICHA TÉCNICA

Viveiro: Atib; Keita, Da Silva, Fernández (Cora, min. 63), Lopez, Rolle (Xoel, min. 76), Lombao (Herrador, min. 71), Teiko, Fanego (Vila, min. 62), Victor, Santin ( Germán Giammattei, min. 62)

Villalonga: Aarón; Juan Barbeito (Nico, min. 46), Álex Barbeito, Marcos Blanco, Jesús Barbeito, Martín, Tomás (Rachu, min. 89), Iker (Varo, min.57), Dieguito, Wachi (Hector, min.64), Iago Portas (Cavani, min.64).

Goles: 0-1 Iago Portas (min.9); 1-1 Lombao (min.32); 2-1 Lombao (min.48); 3-1 Keita (min. 55); 4-1 Germán (min.76); 4-2 Marcos Blanco, (min.90).

Árbitro: Padin Pita. Mostró amarilla a Fernandez, Teiko, Cora, Vila, Blanco y Álvaro. Tarjeta roja a Luciano González (min. 78).