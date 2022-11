El Villalonga respalda a Ricardo Fernández en el peor momento de la temporada

El Villalonga, uno de los equipos históricos del fútbol arousano, atraviesa por un momento bastante delicado al cerrar la tabla en Preferente Sur. El equipo celeste tocó fondo el domingo al perder en San Pedro ante el Antela. Un partido en el que pudo irse al descanso 3-0 y acabó cediendo por 1-3. La derrota, la sexta de la temporada y la cuarta consecutiva, llevó al equipo celeste a la última posición de la tabla con solo 5 puntos después de nueve partidos.





La directiva que preside Marcelo Muñiz se reunió esta semana con el técnico Ricardo Fernández y con la plantilla para buscar soluciones. “Nós confiamos en Ricardo, falamos con el e trasladounos que está con forzas e ánimo para seguir”, explica el presidente. “Tamén falamos cos xogadores, temos que remar todos xuntos para levantar isto”. En la directiva reconocen la preocupación por la mala dinámica y la situación en la tabla. “Non é normal que estemos aí, pero hai que pensar que tivemos moitos problemas de lesións e a moral do equipo está agora algo baixa”. En el Villalonga son conscientes de que un resultado positivo puede ser el punto de inflexión que lo cambie todo. “Estamos recuperando xogadores, se en dous partidos a situación non levanta teremos que facer algo, aínda que para mín sería doloroso que tivera que marchar Ricardo”, dice el presidente. “Cando chegou hai catro anos estabamos peor e levantou ao equipo, só nos falta ese puntiño de moral que da un resultado positivo e cambia as dinámicas”.





El domingo los celestes visitarán a Beluso, que está en mitad de la tabla con 12 puntos y que en su campo de As Laxes está invicto (ganó 3-1 a Castrelos, Ribadumia y Céltiga, y empató 0-0 con el Atios). La mejora del Villalonga pasa por sus registros defensivos, ya que en sus últimas cuatro derrotas promedia más de tres goles por partido encajados.





Derbi en A Senra

En la décima jornada que se disputa el domingo destaca el derbi que jugarán en A Sentra a las 17 horas el Ribadumia y el CJ Cambados. Dos equipos con la moral muy alta, ya que los locales han sumado diez de los últimos doce puntos en juego y están en la pelea por las dos primeras plazas, y los visitantes vienen de ganar su primer partido en liga y quitarse un peso de encima ante el Pontevedra B. En el campo de O Buelo se jugará otro duelo de rivalidad, que enfrentará el domingo a las 16:30 horas al Moraña y al Umia, equipos solo separados por 4 puntos en la tabla.





Además, el Céltiga y el Portonovo jugarán partidos en casa. Los isleños ante el Porriño y los arlequinados ante el Pontellas.