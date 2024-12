El Villalonga suma en cuatro días los mismos puntos que hizo en tres meses

El Villalonga encadenó dos victorias seguidas en apenas 66 horas al derrotar el jueves por la noche al Valladares en Vigo (1-2) y vencer en San Pedro el domingo al Boiro en el derbi (1-1). El equipo de Alberto Mariano hizo pleno ante rivales directos cuando más lo necesitaba, sumando 6 puntos, la cifra que había logrado en las anteriores doce jornadas durante los tres primeros meses de liga.



Los cuatro días mágicos del equipo celeste son un punto de inflexión en sus aspiraciones, ya no sólo porque rompen una dinámica negativa, sino también porque le permiten meterse de lleno en la lucha por la permanencia. Con 12 puntos están empatados con el Boiro, que está fuera de descenso, y se sitúan a uno del Valladares y a tres del Barbadás. A cuatro está el Somozas, que también ganó en la última jornada y será su próximo rival en un partido que se jugará este sábado a las 18.30 horas en el Manuel Candocia.

Los de Ferrolterra, aunque están abajo, no son en principio un rival directo por la permanencia, ya que tienen una plantilla para luchar por el play-off. Pero no han arrancado bien, sobre todo en casa. Son el único equipo de la liga que no sabe lo que es ganar como local. Los celestes esperan que así siga siendo después del sábado.