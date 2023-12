La Vuelta Ciclista a España 2024 pasará por Rianxo. Concretamente, parte del recorrido de la décimo primera etapa de la edición del próximo año, que se disputará el 28 de agosto y que tendrá un recorrido total de 164 kilómetros.



El pelotón tendrá como salida y llegada el Campus Tecnológico de Cortizo. Desde allí, se dirigirán hacia Taragoña, para luego desviarse hacia Noia. Después coronarán el alto de San Xusto, en Lousame, y continuarán por los municipios de Brión y Padrón. Pasarán nuevamente por el campus tecnológico para ascender a Augasantas, en Rois.



Tras repetir parte del recorrido, emprenderán camino hacia A Ramallosa, en Teo, para seguir dirección a Carcacía, donde ascenderán el alto de Cruxeiras, de tercera categoría, a solo 8 kilómetros de la meta.



El director técnico de La Vuelta, Fernando Escartín, señaló que el pelotón se encontrará “con un terreno rompepiernas en el que será complicado controlar una escapada. Una subida corta pero muy dura, a diez kilómetros de meta, será clave para decidir el ganador de la etapa”. Desde el municipio de Rianxo se mostraron encantados con que el evento deportivo pise tierras rianxeiras, por la visibilidad que recibirá el municipio a nivel turístico: “Non só é unha oportunidade para que os afeccionados e afeccionadas rianxeiras a este deporte poidan desfrutar de preto dunha das probas máis destacadas do calendario anual, senón que tamén é unha fantástica ocasión para que as persoas que seguen a proba dende outros puntos coñezan as nosa fantástica paisaxe”.