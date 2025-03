Yago Vicente: “Mi objetivo es que me convoquen para el próximo Europeo"

El salvamento marcó un antes y un después en la vida de Yago Vicente hace más de 13 años. Ahora, nominado a mejor deportista vilagarciano del año después de romper distintos récords autonómicos y nacionales, el joven hace balance de la prometedora carrera que le queda por delante, en la que el esfuerzo y la constancia irán siempre por bandera.

¿Cómo se encuentra? ¿Ya ha dado por finalizada la temporada?

Estoy muy bien la verdad. Aún no he terminado porque esta semana tengo el Campeonato Gallego, y para el mes, el Open Internacional para ver si clasifico para el Campeonato de Europa de agosto en Polonia.

¿Cómo lleva la preparación para esas pruebas?

Bastante bien. Ahora mismo estoy bastante bien de forma, me noto bien y creo que puedo hacer buenos tiempos.

¿Qué valoración hace de lo que lleva de temporada?

Muy buena. En diciembre fui a la Copa de España y gané en una de las pruebas y en otra fui tercero, o sea que sólo me queda hacer lo mismo que ya hice en su día.

Está nominado a mejor deportista vilagarciano del año, ¿qué significa para usted?

Para mi es un honor. Al final es también un reconocimiento al esfuerzo, no solo mío, sino también de mis entrenadores y compañeros. Hay muchas competiciones a las que llegas e igual estás desmotivado, y al final, son los que hacen posible que consiga estos resultados. Sin ellos tampoco sería posible todo esto.

Está nominado junto con personalidades como Jéssica Bouzas o Jose Fontán, ¿impone ver al nivel que ha llegado?

Sí. Además es un deporte minoritario, hay mucha gente que aún no lo conoce. Muchas veces me preguntan mis profesores qué deporte hago y no lo conocen. Entonces, verme comparado con deportistas de esa talla me parece increíble. Espero darle visibilidad a este deporte al final.

¿Cómo empezó en la piscina?

Pues comencé hace ya 13 años. Desde los siete años empecé a ir a campeonatos de España de playa y piscina. Poco a poco he ido escalando con años mejores y peores, pero sobre todo estos dos o tres últimos años ya he ido destacando más.

¿Cuál cree que ha sido el momento más duro?

Diría que hace dos años, porque tuve una apendicitis y tuve que estar parado un mes. Aún así conseguí dos plazas en el Campeonato de España, pero mentalmente me tocó. Ahora voy con todo, me lo tomo mucho más en serio.

Esta temporada no se cansó de romper récords, ¿dónde cree que está la clave?

En el esfuerzo de los entrenos y sobre todo, en la buena planificación de mi entrenadora.

Tiene un medallero muy extenso para ser tan jóven, ¿se esperaba llegar tan alto?

La verdad es que no, pero desde pequeño tenía claro que quería ver mis límites y hasta donde llegara. Recuerdo que con 10 años soñaba con el Europeo, y mucha gente se reía, pero yo me lo tomé en serio y mira, este año mismo podría ser.

¿Cuál diría que es su prueba estrella?

Pues yo ahora mismo estoy especializado en 200 obstáculos, 100 metros combinada y 50 remolque. Ahora mismo diría que mi mejor prueba es 200 obstáculos, pero estoy muy igualado en las tres. Estoy bastante parejo de nivel porque entreno tres horas al día durante cinco días.

Yago Vicente en la Piscina Municipal de Vilagarcía antes de una de sus largas y duras sesiones de entrenamietnos | G. Salgado

“Mi hermano fue mi referente cuando empecé a nadar”

Yago Vicente logra compaginar el segundo curso de Bachillerato con el deporte al más alto nivel. Es campeón de España, con un pasado en el que algunos dudaban de él y un futuro que apunta a Europa.

Se reían de usted por soñar con Europa y ahora está a punto de conseguirlo, ¿cómo se siente?

Al final todo es constancia, yo me lo tomé muy en serio y con mucha disciplina todo se puede conseguir. A nivel local, si consigo el Europeo creo que también le daría mucha visibilidad a este deporte. Mi reto ahora es que me seleccionen para el campeonato.

¿Qué le diría al Yago que empezó a nadar? ¿Tenía algún referente?

Mi hermano Dani. Lo he tenido al lado siempre y me impulsó, lo vi siempre como un ejemplo. A mi mismo me diría que confiara en que puede hacerlo y agradeciese a sus compañeros lo que hacen por él.

¿Seguirá en Vilagarcía el año que viene?

Sí. Tengo pensado estudiar en Pontevedra. Salvamento voy a seguir haciendo y casi al 100% seguiré en el CNS.