El 30% de los jóvenes necesitan apoyo familiar para pagar su vivienda habitual

Cerca del 30 % de los jóvenes emancipados necesitan ayuda familiar para hacer frente al pago de su vivienda, gasto que les deja una capacidad de ahorro limitada: el 41 % ahorra menos de 100 euros al mes, según el informe 'Un problema como una casa' publicado este jueves por el Consejo de la Juventud de España.



En promedio, los jóvenes destinan 466,7 euros al mes al pago de su vivienda: el 37,5 % gasta más de 450 euros mensuales, mientras que un 33 % paga entre 300 y 450 euros, y un 29,5 % menos de 300.

Sin embargo, el coste promedio mensual de una vivienda completa para una persona joven asciende a 755,5 euros, lo que obliga a la mayoría a compartir. Esto supone que cuatro de cada diez destinen más del 40 % de sus ingresos al alquiler.



La capacidad de ahorro que deja el pago de la vivienda y los gastos asociados es de menos de 100 euros al mes para el 41,1 % de los jóvenes. El 34,4 % consigue ahorrar entre 100 y 300 euros, mientras que solo el 24,5 % ahorra más de 300.



Las condiciones de la vivienda

El 87 % de los encuestados declara compartir vivienda, opción por la que el 40 % se decanta para "dividir gastos". El 42 % comparte con tres o cuatro personas, el 38 % lo hace con dos, y un 6,7 % con más de cuatro.

Las condiciones de calidad de estas viviendas se miden, por ejemplo, con la existencia de ventana, terraza o balcón en las habitaciones del arrendatario.



En general, tres de cada diez habitaciones de las personas jóvenes que se han emancipado no tienen ventanas a la calle, siendo especialmente preocupante dentro de este grupo el 2,7 % que menciona que su habitación no dispone de ningún tipo de apertura, sea al interior o al exterior.



Asimismo, el 33,5 % no tiene salón independiente; el 38,7 % no cuenta con terraza o balcón; y el 53,1 % no dispone de lavavajillas.



El proceso de alquilar

El estudio destaca que, de media, los jóvenes encuestados visitaron alrededor de 3,6 viviendas antes de alquilar su residencia actual, aunque un cuarto de ellos asegura haber visitado más de cuatro viviendas.

En casi la mitad de los procesos de alquiler reportados hubo una agencia inmobiliaria implicada en el proceso, contratada, en la mayoría de las ocasiones, por los propietarios.



Más de la mitad de los encuestados tuvieron que pagar comisión a alguna inmobiliaria para alquilar, un gasto que desde la última reforma de la ley de vivienda debe correr a cargo del propietario.



En lo que respecta a la fianza, el importe suele rondar los 747,6 euros de media, aunque el 41,5 % de los jóvenes pagaron un importe superior a 600 euros. Además, casi la mitad tuvieron que dar por adelantado dos o más meses de fianza a sus caseros, pese a que la ley de arrendamiento urbano solo contempla el pago de un mes de fianza.



Por otro lado, el 49,3 % de los encuestados ha tenido problemas con sus caseros.



Los más comunes son la negativa de los arrendadores a arreglar los desperfectos de la vivienda (17,7 %), la falta de comunicación (13,7 %), el mal estado de mantenimiento de la casa (10 %), la no asunción de los gastos que les corresponden (9 %), el exceso de condiciones para alquilar (8,8 %) o las subidas injustificadas del precio (8,7 %).



Así, el informe destaca que el análisis de la situación en materia de vivienda de la juventud en España "revela una realidad alarmante". "La emancipación es cada vez más inaccesible, y, cuando ocurre, se da en condiciones precarias y de incertidumbre", avisa.



"A pesar de que solo una minoría de la juventud logra emanciparse (14,8 %), alcanzar este hito no implica mejorar en calidad de vida ni en estabilidad", alerta el estudio, donde se apunta que quienes logran independizarse "lo hacen en un contexto de precariedad material que afecta a su bienestar".