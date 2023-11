Las claves para que no te 'cuelen' un falso descuento en el Black Friday

La fiesta del consumo, el Black Friday, se celebra en doce días, el 24 de noviembre, y según las organizaciones de consumidores, es aconsejable prepararse para que no le 'cuelen' a uno un falso descuento: hay que cotejar los precios de los productos que se quieren comprar para saber si lo han rebajado.



El 24 de noviembre es la fecha elegida para el Black Friday de este año, el primer viernes después de la fiesta americana de Acción de Gracias, en el que supuestamente los grandes descuentos serán, un año más, los protagonistas. Pero !cuidado!, porque 'no es oro todo lo que reluce', según las organizaciones.



Cotejar los precios de un mes

Por eso, para saber que la rebaja es real, hay que consultar en diversos comercios físicos y online el precio que ha tenido lo que se quiere adquirir durante al menos los últimos treinta días, según señala a EFE Miguel Crespo, de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU.



Cuando se ofrece un producto en promoción o rebajado, es obligatorio que figure junto a ese precio también el de referencia, el menor que se haya aplicado sobre ese producto en el último mes, o el porcentaje de rebaja.



Sin embargo, en la práctica esto no se respeta y la rebaja no se está calculando sobre el precio más barato, según estudios realizados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).



En el Viernes Negro del año pasado, según la OCU, un tercio de los productos que la organización analizó eran más caros, es decir se pudieron comprar más baratos en algún día del último mes.



Es fundamental, por tanto, monitorizar precios y, aunque ya estamos en fechas muy próximas y no da tiempo a hacer las comprobaciones de todo un mes, existen herramientas para poder comparar.



Herramientas para rastrear precios

Entre esas herramientas que permiten saber la evolución de los precios y, por tanto, si es verdad que es el mejor del mes:



Camelcamelcamel es un rastreador de precios gratuito, cuenta con su propia web e indica al internauta dónde encontrar el artículo que quiere en Amazon y cómo ha evolucionado su precio en cada tienda de la plataforma de comercio electrónico.

es un rastreador de precios gratuito, cuenta con su propia web e indica al internauta dónde encontrar el artículo que quiere en Amazon y cómo ha evolucionado su precio en cada tienda de la plataforma de comercio electrónico. Keepa es otra herramienta similar, que permite obtener, además del histórico de precios de un producto dentro de Amazon, crear sistemas de alertas o ver los productos que más han bajado de precio en el apartado de ofertas. Es una app que también se puede usar a través de extensiones en el navegador o desde su web.

es otra herramienta similar, que permite obtener, además del histórico de precios de un producto dentro de Amazon, crear sistemas de alertas o ver los productos que más han bajado de precio en el apartado de ofertas. Es una app que también se puede usar a través de extensiones en el navegador o desde su web. Idealo es un comparador de precios y ofertas online más allá de Amazon. Trabaja además con tiendas como El Corte Ingles, Media Markt o Ebay y agrupa las ofertas y las ordena de menor a mayor precio para que el usuario tenga la opción más barata en primer lugar.

es un comparador de precios y ofertas online más allá de Amazon. Trabaja además con tiendas como El Corte Ingles, Media Markt o Ebay y agrupa las ofertas y las ordena de menor a mayor precio para que el usuario tenga la opción más barata en primer lugar. Fluctúate es otra herramienta para monitorizar precios en distintas plataformas. Funciona como una app que se puede descargar para Android y ayuda a seguir el precio de cualquier producto en diferentes tiendas internacionales.

es otra herramienta para monitorizar precios en distintas plataformas. Funciona como una app que se puede descargar para Android y ayuda a seguir el precio de cualquier producto en diferentes tiendas internacionales. Twenga: También compara precios entre distintas tiendas internacionales.



Estas web y app han ido surgiendo en los últimos tiempos y, según Crespo, son opciones interesantes para verificar si las empresas realmente ofrecen los productos a precios más rebajados.



No obstante, antes de comprar, según se insiste desde las organizaciones, hay que tener en la cabeza que lo mejor es moderar las compras, limitarlas a productos que realmente se necesiten o que sirvan para adelantar las compras navideñas.



Avances del Viernes Negro

El 24 es la fiesta de las compras, sobre todo las físicas, porque la mayoría de las online comienzan la tarde noche del día anterior, aunque ya hay algunos comercios que han abierto sus puertas. La Ley de Ordenación de Comercio Minorista permite las ventas en promoción fuera de la época de rebajas.



El Corte Inglés ha avanzado ofertas en los últimos días en móviles, electrodomésticos, ordenadores y otros productos electrónicos bajo la campaña "Adelante al Black Friday" y en MediaMark celebran las "Semanas Black Friday" también con ofertas tecnológicas.



Amazon ya ha anunciado que la Semana del Black Friday comenzará el viernes 17 de noviembre y se prolongará hasta el lunes 27, y la mayoría de las tiendas del sector textil anunciarán promociones a partir de la semana que comienza el día 20.



Cinco de cada diez consumidores se pondrá como límite para gastar en estas fechas 200 euros, mientras que dos de cada diez superarán esta cifra, y desde las organizaciones de consumidores aconsejan compras reflexivas, no compulsivas, no endeudarse, es decir, no gastar 'todo lo que uno tiene' y 'lo que uno no tiene'.