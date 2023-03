Díaz defiende "modelo francés" para rebajar precios de la cesta de la compra

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, instó este lunes a que España imite "el modelo francés" para rebajar los precios de la alimentación, después de que en el país vecino se haya alcanzado un acuerdo para que los supermercados ofrezcan una cesta de la compra con alimentos básicos a precios tasados.



"¿Qué defiendo? El modelo francés, que exista un acuerdo entre las grandes cadenas de distribución, que hagan una oferta de productos de una cesta de la compra que sea de calidad, que rote semanalmente, de manera que las familias puedan alimentarse de forma sana", dijo la política española en declaraciones a los medios en Bruselas, donde participa en una reunión de ministros de Empleo de la Unión Europea.



Díaz pidió que la cesta "incorpore lácteos, carne, pescado, frutas de temporada y, por supuesto, legumbres y hortalizas, y también una cesta para personas celiacas".



"Estaba ayer con personas celiacas y el impacto que están teniendo los precios de la alimentación en estas familias es muy grande", comentó.

Aseguró que su propuesta "es legal" y que es lo que le gustaría que pasara en España.



"En el Gobierno de España, como están viendo, tenemos diferentes posiciones, pero me parece que hay que dar un paso adelante y decirles a los españoles y las españolas que vamos a permitir que las familias puedan ser alimentadas de manera sana en España", trasladó.



La vicepresidenta subrayó que desde el verano pasado ha defendido la medida puesta en marcha en Francia.



"Me han dicho de todo, me han dicho que no era legal. He demostrado que era legal, que era constitucional, que lo permitía la Unión Europea. En fin, esto es lo que debemos hacer, porque me consta también que es imposible realizar la cesta de la compra para miles y miles y miles de familias españolas", evidenció.



El Gobierno francés ha pactado con las cadenas de distribución Carrefour, Intermarché, Système U, Auchan, Casino, Cora, Lidl y Aldi.



Todas ellas ofrecerán una cesta de la compra que podrá ser configurada libremente por cada una y que incluirá alimentos básicos al precio más bajo posible -reduciendo el margen de beneficio de las cadenas-, una medida con la que el Gobierno confía en avanzar en la lucha contra la inflación, ya que los alimentos se encarecieron en Francia un 14,5 % en febrero.



La cadena de supemercados Eroski observa ya una caída de su volumen de ventas de un 5 % a consecuencia de la subida de precios, una realidad inflacionaria que tratan de atajar con diferentes medidas de promoción como una cesta con mil productos a precios promocionados.



Se trata de un relación de más de mil productos básicos que serán claramente identificables por sus clientes, de los que el 35 % son de su marca blanca, más de la mitad con productos de consumo cotidiano o habitual y con más de la mitad con un precio de menos de dos euros.