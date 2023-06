Galicia denuncia que la asignación de los fondos europeos en España no es "equitativa"

El conselleiro de Hacienda y Administración Pública, Miguel Corgos, denunció este lunes que la asignación de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no es "equitativa" al no fomentar la cohesión entre las comunidades autónomas, pues en su opinión no se distribuyen de manera inversa al PIB per cápita.



"A las comunidades que tienen una renta per cápita por debajo de la media le tienen que llegar más fondos", defendió Corgos en declaraciones a los medios de comunicación en Bruselas, pues señaló que son las que "precisan transformar más su economía".



En el marco de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), Corgos aseguró que a Galicia apenas ha llegado un 4 % de las cuantías asignadas a los proyectos impulsados dentro de la comunidad.



Además, el conselleiro señaló que, si bien el Gobierno de España planteó que las comunidades autónomas gestionarían más de la mitad de los fondos europeos, apenas han sido capaces de tramitar un 20 % de las ayudas.



Corgos denunció, asimismo, que la financiación de proyectos a cargo de este mecanismo de empresas gallegas -o que se puedan implantar en Galicia- como Altri, Sentury Tire, Resonac (antigua Showa Denko) o la plataforma de movilidad de Stellantis, están "estancados" pese a que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, había manifestado su apoyo al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.



"Lo que nos preocupa es que no es un problema de falta de dinero, lo que nos preocupa es que es un problema de que no somos capaces de asignar a los proyectos transformadores ese dinero de nuestra comunidad autónoma y no entendemos por qué", manifestó.



Por ello, el conselleiro se reunirá hoy con representantes de la Comisión Europea para hacer "fuerza" e informarse sobre las posibles razones que explican el bloqueo en la asignación de fondos a dichas empresas gallegas.

No obstante, se mostró confiado y aseguró que "hay posibilidades de financiar todos".



Así, explicó que en las reuniones abordarán los aspectos técnicos de los fondos europeos dada la presentación de la adenda al plan de recuperación que remitió la semana pasada el Gobierno, por la que España solicitó los 84.000 millones de euros en créditos que le corresponden del fondo de recuperación y 10.300 millones en transferencias directas adicionales.



También abordarán cómo orientar las ayudas con fondos estructurales para "discriminarlos a favor de las provincias con mayores problemas de despoblación".