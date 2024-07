Javier Guerra, nuevo presidente del Clúster Textil, llama a "crear un Silicon Valley de la moda en Galicia"

El empresario Javier Guerra, que fue conselleiro de Industria en la Xunta de Alberto Núñez Feijóo, ha sido nombrado nuevo presidente del Clúster Téxtil Moda de Galicia (Cointega) en un acto en Santiago en el que ha llamado a "crear un Silicon Valley de la moda y el textil en Galicia".

Así lo ha expuesto en el acto de cierre de la asamblea general de Cointega en la que José Antonio Conde, histórico presidente de la patronal gallega textil desde finales de los años ochenta, ha dado el relevo en el puesto a Guerra, quien considera que ese Silicon Valley a la gallega debe hacer en colaboración con el norte de Portugal. "Lo vamos a intentar", asegura.

También ha participado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha ensalzado a Guerra como "la persona adecuada" para el puesto. Igualmente, han estado presentes, entre otros, los conselleiros María Jesús Lorenzana y José López Campos; el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Vieites; así como el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso.

"Ojalá lo consigamos", ha dicho Rueda recogiendo el guante lanzado por Guerra sobre "el Silicon Valley del textil", una "oportunidad" que hay que "aprovechar" en "momentos tan cambiantes".

"Punto de inflexión"

Durante su intervención, Guerra ha señalado que el textil se encuentra en un "punto de inflexión" en el que debe apostar por la innovación, formación e internacionalización. Pide convertir a Galicia en un polo de atracción de talento. Reflexiona acerca de que el tamaño de Inditex "desenfoca" el sector en la comunidad, pero apunta que el 95% de las empresas en Cointega son pymes.

El textil gallego factura 8.430 millones de euros, lo que representa el 13,3% del PIB de la comunidad, según datos de Cointega. Trabajan más de 19.600 personas en la comunidad en el sector y hay un total de 490 empresas, de esa cifra el 45% están ubicadas en la provincia de A Coruña y otro 43,7%, en Pontevedra.

Guerra apunta que el sector es conocido en todo el mundo por Inditex, pero subraya que la moda "forma parte de la cultura en Galicia". "Tenemos que reinventarnos", reflexiona. Cree necesario un entorno de financiadores para crear nuevos proyectos en la comunidad.

Promete que el clúster "pasa a ser una mesa redonda", en el que "no hay un jefe". La junta directiva está formada por José Antonio Conde Mojón y Carlos López Loureiro como vicepresidentes. El secretario general es Alberto Rocha Guisande.

Oportunidad de Altri

Por su parte, el presidente de la Xunta ha puesto en valor cómo la moda gallega es una "marca de país" y confía en su importancia en el futuro. "No me imagino yo que vayamos por ahí sin ropa", asegura, por muchos "avances tecnológicos" que haya.

"Conozco al nuevo presidente, fue compañero mío en épocas muy difíciles, vi cómo proponía cosas que parecían imposibles, pero siguen vigentes y dando resultados", ha resaltado Rueda sobre Guerra, quien "es capaz de meterse en líos si cree" que estos "pueden salir bien".

También ha aprovechado Rueda para hacer una llamamiento a "no dejar pasar oportunidades" en proyectos que "tienen mucho que ver con el sector textil", en alusión a Altri sin citarla. Sostiene que debe haber un "cumplimiento de la normativa" y "garantizar" la sostenibilidad y medio ambiente, pero avisa que no hay que dejar pasar trenes para no "arrepentirse después". Alerta de que "los que no quieren que no haya ningún proyecto", dice, "intentarán que los siguientes tampoco salgan".

"Me apetece volver a trabajar con Javier Guerra", ha aseverado el titular del Ejecutivo autonómico. "El problema es que él se sabe nuestros trucos y yo no me sé los suyos", ha bromeado.

Plan estratégico a 2027

Cointega ha presentado su Plan Estratégico 2024-2027, que cuenta con una inversión de 16 millones de euros, el 80% financiado por fondos públicos.

La nueva hoja de ruta incluye 18 proyectos, entre los que se encuentra el lanzamiento de una aceleradora para personas empredendoras, la Busines Factory Moda, para crear nuevas empresas textiles orientadas a los mercados internacionales. Las startups participantes recibirán formación y tendrán apoyo financiero.

También habrá un programa de transformación digital para la implantación de la industria 4.0, así como un centro compartido de servicios para las empresas del sector.

Además, habrá un mapa de capacidades que permitirá identificar perfiles profesionales y conocer las necesidades formativas tecnológicas. La previsión es que hasta 2027 un total de 200 personas se formen para nuevos puestos.

Javier Guerra resalta que este plan estará marcado por cuestiones como innovación, sostenibilidad, cooperación, talento, formación y crecimiento internacional.