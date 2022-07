Nuevo sistema de cotización para los autónomos

El pasado martes 26 de julio se llegaba a un acuerdo para el cambio en el sistema de cotizaciones de los autónomos que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2023.



El nuevo sistema de cotización de autónomos para los próximos tres años establece de forma progresiva un sistema de 15 tramos de bases de cotización y sus cuotas, desde los 230€ hasta los 500€.La principal novedad es que dichas cotizaciones van a ir en función de los ingresos reales y no como sucede hasta el momento, que la base se elige voluntariamente.



Este nuevo modelo afecta a 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia y va a tener un periodo de transición como muy tarde de hasta nueve años, hasta que en 2032 quede implantado de manera definitiva.



El objetivo de esta modificación es equiparar las prestaciones entre el Régimen General y el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta Propia o Autónomos (RETA) ya que en la actualidad las pensiones de los autónomos son hasta un 40% inferiores a las personas trabajadoras en el régimen general, es por ello que la reforma aborda la tabla de cotizaciones para que no exista estas diferencias de hasta 600€ en las pensiones.



Al igual que en la actualidad existirá la posibilidad de cambio de tramos cada dos meses, con un total de seis cambios al año para que se pueda adaptar de manera más fiel la cotización a la previsión de ingresos en cada época del año y de actividad profesional. El anteproyecto recoge que dichas modificaciones se podrán realizar el primer día de enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre.



La cuota para un autónomo que tenga unos rendimientos netos (ingresos menos gastos) iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional será de 230€, en la actualidad la base mínima es de 960,60€ y la cuota de 294€. Este nuevo sistema dota a la Agencia Tributaria de un papel fiscalizador, en el momento en el que se determinan los ingresos reales. La regularización de cada ejercicio económico se llevará a cabo en el año siguiente a través de la declaración de la renta, en función de los datos comunicados a la Agencia Tributaria. El fisco es determinante en las deducciones que un trabajador autónomo tenga derecho a la hora de fijar sus ingresos netos sobre los cuales se aplicará la cotización en tablas, puesto que se establece la obligación de declarar para todas aquellas personas físicas que en cualquier momento del período impositivo hubieran estado de alta, como trabajadores por cuenta propia.



Las deducciones de los autónomos por gastos genéricos (gastos de material, alquiler...) será del 7% en trabajadores autónomos individuales mientras que la deducción en autónomos societarios se reduce al 3%. Con la nueva reforma desaparece el tope de las cotizaciones para mayores de 47 años ya que carecerá de sentido dado que el nuevo sistema se regirá por los ingresos que se avalen. Hasta este momento se utilizaban estas mayores cotizaciones de manera voluntaria para elevar las cuantías de las pensiones en los años previos a la jubilación.



La cuota reducida pasa a ser de 80€ y tendrá una duración inicial de 12 meses que se podrá prorrogar por otros 12 meses si el autónomo tiene unos ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a lo largo del primer año de actividad como trabajador por cuenta propia.



Cómo en los últimos años, el papel digitalizador de la administración vuelve a reforzarse, ya que con la nueva norma el teléfono móvil se va a convertir en la herramienta de gestión de los autónomos, pudiendo realizar altas, bajas y elecciones de tramo y cuota, así como acceder al expediente y realizar simulaciones para calcular la base que más se ajuste al rendimiento de la actividad.



A mayores, nace una nueva protección social para los autónomos que declaren una reducción de los ingresos del 75%, se trata de un cese de actividad parcial, que no exigirá darse de baja, esta prestación será del 50% de la base reguladora y compatible con la actividad.



La mayor controversia es en las nuevas altas de autónomos donde habrá que “estimar” los rendimientos de cada actividad para intentar ajustarlo al nuevo sistema de cotizaciones.



En principio la norma espera que la mitad de los autónomos tenga una cuota más baja, habrá que esperar a la acogida de este nuevo sistema entre los RETA ya que el fisco toma el control sobre las actividades.



*Asesora Laboral en

INTER Asesoría