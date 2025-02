Sumar asegura que llegará “hasta el final” para que no tribute el SMI

El grupo parlamentario Sumar espera que haya un acuerdo dentro del Gobierno de coalición para evitar que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tribute en el IRPF, pero si no ocurre está dispuesto a llegar “hasta el final”, votando incluso en la Mesa del Congreso en contra de un posible veto de Hacienda.



La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, dijo este martes que el “primer escenario” que contemplan es lograr un acuerdo con los socialistas dentro del Gobierno de coalición para revertir la decisión del Ministerio de Hacienda.



“Daremos un plazo necesario para que el PSOE reconsidere su postura y en el ámbito del Gobierno alcance un acuerdo para que esté exento de tributación el SMI. Si no, utilizaremos todas las herramientas a disposición del grupo para que nuestras posiciones políticas sean una realidad en el BOE”, declaró.



En este sentido, aseguró que están dispuestos a “llegar hasta el final” con este asunto, y por ello presentaron una proposición de ley, aunque señaló que esta iniciativa no es “una amenaza a nadie”, sino un recordatorio “por escrito” de cuál es su posicionamiento político sobre el SMI.



Fuentes de la dirección de Sumar aseguraron que votarán en la Mesa del Congreso en contra de un posible veto de Hacienda a las proposiciones de ley presentadas por varios grupos, entre ellos Sumar y el PP, para que el SMI no tribute. No obstante, estas mismas fuentes consideraron que el Gobierno no usará finalmente su capacidad de veto a estas proposiciones de ley.



La portavoz parlamentaria de Sumar considera que es el Ministerio de Hacienda el que tiene que “mover ficha”, al ser quien “se ha salido unilateralmente” de la postura adoptada hasta ahora por el Gobierno para que el SMI no tribute, y criticó la pedagogía fiscal que pregona el PSOE con este tema.

“La pedagogía fiscal del Partido Socialista se traduce en que un especulador que gana 1.184 por cada piso que alquila pague menos impuestos que un trabajador que cobra el SMI. Esto supone que cajeras, reponedores, jornaleras o cuidadoras tributen más que los especuladores inmobiliarios. Esto según la propuesta del PSOE. Esto ni es pedagogía ni es justicia fiscal”, dijo.

“Pelea justa”



En el mismo sentido se manifestó el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, quien aseguró que el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero “tiene perdido el debate” del SMI y que el socio minoritario del Gobierno de coalición irá “hasta el final” para que no tribute porque es una pelea “socialmente justa”.



En una entrevista concedida a la emisora de radio RNE, el dirigente de Sumar volvió a defender que el SMI no tribute en el IRPF porque es injusto con las clases menos pudientes, particularmente después de que no haya salido adelante el impuesto a las energéticas o que el Ministerio de Vivienda haya propuesto una bonificación del 100% a las rentas inmobiliarias para quienes tengan una vivienda en alquiler.