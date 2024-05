Vegalsa-Eroski creó 440 nuevos empleos en 2023

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski cerró el ejercicio 2023 alcanzando una cifra bruta de negocio de 1.555 millones de euros, un 14,1% más que el ejercicio 2022. Por su parte, el resultado bruto de explotación (EBITDA) fue de 90,3 millones de euros -un 36,6% más que el año anterior- y el beneficio neto de la compañía alcanzó los 50,2 millones de euros, incrementando un 54,5% con respecto al ejercicio 2022.



La aportación a las arcas públicas ha sido de 76,6 millones de euros (32 millones en impuestos y tributos; 44,6 millones en cotizaciones sociales), un 21% más que el mismo periodo del año anterior.



En un ejercicio marcado todavía por un contexto socioeconómico complejo, en el que los costes de los productos vendidos se han incrementado un 11,5%, la compañía ha sabido adaptarse y consolidar su crecimiento, especialmente en Galicia. Es en esta comunidad donde las ventas brutas de sus enseñas retail han crecido un 15% -frente al 9,7% del sector- otorgando a Vegalsa-Eroski una cuota de mercado del 21%, según Nielsen. Esta ganancia de cuota respecto al año anterior, además de la mejora en la eficiencia de todas las operaciones de la empresa orientadas a la contención de gastos y el incremento de la inversión en

promociones y descuentos, han sido las principales palancas de los buenos resultados cosechados por la compañía, cuyos márgenes comerciales todavía se sitúan por debajo de los niveles previos al periodo inflacionario de los dos últimos años con el objetivo de repercutir lo menos posible el incremento de costes en el precio final de los productos puestos a disposición del cliente.



“Detrás de estos buenos resultados está el gran trabajo y compromiso de todas las personas que forman Vegalsa-Eroski, así como la resiliencia, el gran sentido de la responsabilidad y la búsqueda de la eficiencia operativa en todos los procesos de la compañía”, explicó Joaquín González, director general de Vegalsa-Eroski durante el ejercicio 2023. “Gracias a este desempeño coral, hemos logrado impulsar un modelo de negocio sostenible capaz de materializar la visión de nuestra compañía: ser la tienda preferida por los consumidores”, añadió.



Este reconocimiento por parte de los clientes también se ha trasladado a su servicio de ecommerce, en el que Vegalsa-Eroski es líder de cuota en Galicia con un 44,8% (Kantar Worldpanel) a través de la web eroski.es. En la actualidad, cuenta con 45 establecimientos preparadores de pedidos bajo esta enseña, de los que 30 tienen puntos de recogida en tienda con los servicios Click&Collect y Click&Drive. La app Eroski, por su parte, alcanzó en 2023 los 338.172 usuarios, un 22% más que en 2022.



"En paralelo a las medidas de eficiencia impulsadas desde el seno de nuestra organización, hemos trabajado también en la puesta en valor de nuestras marcas propias como generadoras de ahorro y garantía de calidad para los clientes, que se ha traducido en un incremento de ventas del 19,5% respecto al año anterior”, subrayó Joaquín González. En 2023, Vegalsa-Eroski dio de alta 337 nuevas referencias de productos entre sus distintas marcas propias (Eroski, Eroski Basic, Eroski Bio/Eco, Seleqtia y Belle), a las que se suman siete nuevos artículos de la marca Servihostel para el canal Horeca, comercializadas a través de la enseña Cash Record.



Además, Vegalsa-Eroski puso el foco en tratar de paliar, en la medida de lo posible, su efecto en los precios

de venta, transfiriendo al mercado ahorros por valor de 60 millones de euros a través de diferentes iniciativas comerciales, ofertas y descuentos personalizados y exclusivos vinculados a sus clubes de fidelización Eroski, así como planes de ahorro y beneficios vinculados a las familias. Muestra de la buena aceptación del programa de fidelización Eroski Club la dan los cerca de 900.000 socios que lo forman, así como el incremento del 20% de usuarios durante 2023 de la tarjeta Eroski Club Oro, modalidad que permite un ahorro fijo y universal de entre el 4% y el 6% en todas las compras.



Tanto para consolidar su crecimiento como para mantener su compromiso de cercanía con clientes, proveedores y sociedad, el equipo de personas que forman Vegalsa-Eroski es una pieza fundamental. Por ese motivo, en 2023 la compañía siguió apostando por la atracción de talento, generando 440 nuevos puestos de trabajo hasta alcanzar una plantilla total de 7.354 personas, de las cuales el 80% son mujeres. Además, el pasado ejercicio, la empresa invirtió 10 millones de euros en concepto de retribución variable y descuentos para los empleados.



En cuanto a su red comercial, la compañía invirtió 21,7 millones de euros en la reforma y ampliación de sus instalaciones, cerrando el ejercicio 2023 con un total de 284 establecimientos, 80% propios (hipermercados Eroski, supermercados Eroski Center, Autoservicios Familia, y Cash Record) y un 20% bajo régimen de

franquicia (Eroski City, Eroski Rapid, Aliprox). En total, la compañía despliega una superficie comercial de 257.021 metros cuadrados presente en Galicia, Asturias y Castilla y León.



El apoyo a los productores locales, denominaciones de origen y sellos de calidad es parte fundamental de la estrategia de Vegalsa-Eroski, señalan. En esta línea, la compañía incrementó cerca de un 19% la inversión en compras a su red de más de 900 proveedores locales hasta alcanzar los 539 millones de euros, que representan ya el 40% de sus compras totales. Además, durante el ejercicio 2023, la compañía lanzó su programa de acompañamiento a su red de proveedores locales para estar a su lado en la mejora de sus prácticas medioambientales, sociales y de buen gobierno siguiendo criterios ESG.



La apuesta por la sostenibilidad también se vio reforzada en el ámbito social y medioambiental, mediante el impulso de su política de responsabilidad social (RSE) hasta los 3,8 millones de euros, casi un 6% más que el año anterior. El 85% de esa cantidad fue aportada por Vegalsa-Eroski y el 15% restante, más de 590.000 euros, por sus clientes, a través de diferentes campañas como “Céntimos Solidarios”, el “Zampakilos Solidario” y la “Gran Recogida”, en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).



Además, durante este ejercicio, la compañía extendió su descuento de 2,5% en el total de compras a las Familias Numerosas presente en Galicia a su red de establecimientos de Castilla y León, alcanzando un ahorro total para este colectivo de 560.480 euros. En paralelo, la empresa continuó impulsando su colaboración con entidades centradas en la integración social de personas con capacidades diferentes a través de la inclusión laboral y el fomento del emprendimiento. Como reconocimiento a esta labor, Vegalsa-Eroski fue galardonada con el Premio Trébol 2023 a la Solidaridad, otorgado por la entidad Down España.



En materia medioambiental, 2023 fue el año en el que la compañía obtuvo el Certificado de Desperdicio Alimentario (Food Waste Management System) de Bureau Veritas, convirtiéndose en la primera empresa del sector de la distribución alimentaria en Galicia en conseguir esta certificación. El sello acredita la eficiencia

de su programa “Desarrollo sostenible, Desperdicio Cero” mediante el cual contribuye a prevenir y reducir la generación de residuos en toda su cadena de suministro. Bajo este programa, la compañía ha salvado más de 8.000 kilos de alimentos del desperdicio el pasado año, gracias a diversas acciones, a las que se le sumó la puesta en marcha de la colaboración con la app Too Good To Go en julio de 2023.



Eñ 2023 ha sido un año muy señalado para la compañía. Además de celebrar el 25 aniversario de la alianza paritaria que la Familia González y el Grupo Eroski firmaron en 1998, el Consejo de Administración de Vegalsa-Eroski aprobó el relevo en la Dirección General de la organización al finalizar el ejercicio. Joaquín González cedió el testigo a José Manuel Ferreño, que desde el 1 de febrero de 2024 es el nuevo director general de Vegalsa-Eroski. Tras 38 años como alto directivo en la corporación y los últimos 25 al frente de

Vegalsa-Eroski, Joaquín González ha posicionado a la compañía como referente en el sector de la distribución gallega. “Sin el compromiso de todas las personas que forman esta empresa, no habría sido posible llegar a las cotas actuales. Estoy muy orgulloso de haber dirigido a un equipo tan excepcional”, apuntó González. “José Manuel Ferreño cuenta una amplia experiencia en el sector y un gran conocimiento de la compañía. Creo firmemente en que, con el trabajo conjunto de accionistas, consejeros y equipos liderados por José Manuel, al que deseo el mayor de los éxitos y brindo todo mi apoyo en esta nueva etapa, se dará continuidad al camino de éxito emprendido”, finalizó.



“Suceder a una persona tan querida y admirada como Joaquín es un desafío que asumo con una gran responsabilidad y la enorme ilusión de unirme a un proyecto empresarial apasionante que se encuentra en su mejor momento gracias al trabajo conjunto y cohesionado de todos los miembros de la compañía, desde los equipos de tiendas, sede y plataformas logísticas”, indica Jose Manuel Ferreño, director general de Vegalsa-Eroski. “El futuro está por construir y lo haremos siendo fieles a nuestro propósito de permanecer cerca de nuestros clientes, escuchando y atendiendo sus necesidades para que continúen confiando en

nosotros para confeccionar su cesta de la compra a partir de soluciones con una excelente relación calidad-precio. También lo haremos estando cerca de nuestros proveedores y apostando por los productos frescos y de proximidad como seña de identidad, continuaremos siendo un agente positivo para el desarrollo de las

personas que conforman cada uno de nuestros equipos y también para nuestro entorno, poniendo el foco especialmente en la acción social y en el cuidado del medio ambiente en colaboración con entidades del tercer sector”. Joaquín González continuará ligado a la compañía como accionista-propietario del grupo familiar.