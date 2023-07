Modesto Pose será diputado en el Congreso y Juan Andrés Bayón se queda fuera

La euforia y expectación que se respiraron durante toda la jornada electoral en Vilagarcía tornaron en un escenario muy diferente a partir de las nueve de la noche cuando empezaron a conocerse los primeros resultados. Pasadas las once y cuarto de la noche la situación en las sedes del PP y del PSOE en Vilagarcía distaba mucho de la vivida el 28 de mayo tras los comicios municipales. Frente a los gritos de júbilo en la sede conservadora en mayo ayer se respiraba en el PP un ambiente de decepción e incluso había ojos llorosos entre los pocos militantes que se acercaron a Castelao para seguir el escrutinio. Había muchos y buenos pinchos, pero se quedaron prácticamente intactos. De fondo la televisión de plasma a la que casi nadie hacía ya caso. Los resultados en la provincia de Pontevedra no fueron suficientes para que el joven Juan Andrés Bayón (número 4 al Congreso) pueda ser diputado. Él, acompañado de Ana Granja, Elena Suárez y otros compañeros, analizaban los resultados delante de la pantalla del ordenador. “Os resultados na provincia de Pontevedra foron moi bos e tamén en Vilagarcía. Mostran a tendencia a subir”, explicaba Bayón. Al mismo tiempo señalaba el mapa de España y apuntaba Elena Suárez: “Mira España, es que es azul”. Bayón matizó que “no conxunto de España temos unha situación moi parecida á de Mariano Rajoy no ano 2016. Temos 136 deputados do PP, temos 33 deputados de Vox, 5 do PNV, un de Coalición Canaria e outro de UPN. Así a todo Núñez Feijóo está en condicións de presentarse á investidura, pero hai que falar e ver se hai posibilidades dun goberno alternativo ou estamos nun bloqueo”. A la pregunta de si ve una repetición electoral incide en que “realmente non temos unha maioría sólida que garantice que non vaia haber unha repetición electoral porque mínimo imos ter que poñer dacordo a cinco partidos”. Una repetición electoral que tampoco descartan en el Partido Socialista en cuya sede se respiraba cierto alivio y satisfacción contenida. Frente a un televisor de plasma Modesto Pose (número 3 al Congreso y que será diputado en la próxima legislatura) seguía el escrutinio con el alcalde, Alberto Varela, y el diputado autonómico Julio Torrado, y con varios concejales. “A nivel provincial o PSOE obtivo uns magníficos resultados e a nivel xeral estou satisfeito porque as expectativas que había eran máis baixas. O Partido Socialista non só se mantivo, senón que mellorou resultados”. Aún así entiende que “queda un resultado complicado, pero quero pensar que non imos ir a unha repetición electoral”.



A medida que iban llegando a la sede militantes y apoderados con los resultados de las mesas felicitaban a Modesto Pose, que cambia en este mandato el sillón del Senado por el del Congreso de los Diputados en esta nueva legislatura.