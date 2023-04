El candidato de EU, José Antonio Otero, presenta la lista que le acompañará en las elecciones a la Alcaldía de O Grove

El candidato de EU de O Grove, José Antonio Otero, presentó ayer a los miembros de la lista que le acompañarán en estas próximas elecciones municipales.



En primer lugar, Otero agradeció el trabajo de su compañera, Cristina Domínguez, que abandona la política grovense por motivos personales, dejando paso a Susana Millán que será el número dos de la candidatura.



En el número tres irá Anxo Meis, seguido de Gonzalo Bea Montenegro, Ana Cristina “Dan” Grigore, Juan Lamelas, Yezmina García, José Antonio Vieites y Jesica Lois. En el segundo tramo están Judit Triñanes de número diez, Alejo Prieto, Ana Isabel Viso, Ricardo Álvarez, María Isabel Montenegro, Patricia Vilar, Alberto Triñanes y Cristina Domínguez cerrando la lista.

Además, cuenta con tres suplentes, los veteranos José Antonio Gondar, Elvira Varela y José Antonio Taboada “Leno”.

Una candidatura que reúne “xuventude e veteranía, experiencia e sabiduría” y sobre todo, “ganas de traballar”, destacó Otero, en un acto en el que estuvo arropado por sus compañeros de candidatura y vecinos.

Sobre él, dijo el candidato, “son un veciño máis, unha persoa do común máis, co propósito de ser o vindeiro alcalde e de mellorar a vida dos veciños do Grove”.

Además, durante el acto también se presentó el dossier sobre la rendición de cuentas, que contempla todas las gestiones que el grupo municipal de EU realizó durante los últimos cuatro años y que puede consultarse aquí.