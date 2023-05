Pablo Leiva | “Antes de defender al PP voy a respaldar siempre los intereses de mis vecinos”

Pablo Leiva (Rons, 1971), abogado de profesión, llega a la política por “compromiso y responsabilidad” liderando la candidatura del PP tras la despedida de su antecesora Beatriz Castro, con la idea de que O Grove necesita iniciativas y gente que se implique en la vida pública.

¿Qué se van a encontrar los vecinos en Pablo Leiva?

Soy un vecino más. Me considero una persona muy próxima y que practica la escucha activa. Me gusta escuchar a los vecinos y que me trasladen sus inquietudes y sus problemas para trabajar por un futuro mejor para O Grove.

¿Qué le aporta su profesión como abogado a su posible futuro en la Alcaldía?

Tengo especial querencia por el derecho administrativo. Y mi profesión me facilita en muchas cosas el entendimiento del funcionamiento de la administración local, la autonómica y la general.

¿Y cómo está funcionando la administración local?

En los últimos años está siendo bastante lamentable. Es el segundo concello más endeudado de la comarca por habitante. Eso es revelador de una mala gestión. Al igual que no se garanticen de forma permanente los servicios básicos en algo tan fundamental como es el suministro de agua, con continuos cortes por las instalaciones deficitarias que tenemos. También hablamos de falta de seguridad ciudadana, hay falta de efectivos. Llevamos doce años de gobierno socialista, los últimos ocho de forma continuada y a día de hoy no tenemos un centro de día, la guardería municipal no tiene plazas suficientes... Unos servicios básicos es una deuda pendiente que no se cubrió en todos estos años. El gobierno dice que hay superávit pero si lo hay es porque no empleó todo el dinero en los servicios para los ciudadanos.

Cacabelos nunca buscó el apoyo de la Xunta, sino una política de confrontación, anteponiendo el electoralismo y partidismo a los intereses de los vecinos

El gobierno local reprochó en más de una ocasión el escaso apoyo de la Xunta a O Grove, ¿qué opina?

Cacabelos nunca buscó el apoyo de la Xunta, sino u na política de confrontación continua, anteponiendo el electoralismo y partidismo a los intereses generales de los vecinos de O Grove. Mi actitud y la de mi equipo va a ser totalmente la contraria, con colaboración y respecto al resto de administraciones, sean del color que sean y, sobretodo, lealtad institucional en pro de los intereses de los vecinos de O Grove. Antes de defender al PP voy a respaldar siempre los intereses de mis vecinos.

Anuncia proyectos como el centro de día, el centro de salud, que son competencias de la Xunta, ¿Tiene esa baza para sacarlos adelante que no tiene Cacabelos?

No lo considero una baza. Yo creo que la Xunta no hace distingos con los ciudadanos gallegos, siempre está prestando servicios a todos los municipios independientemente de que gobierne uno u otro partido. Si algo falta en O Grove es por la falta de diálogo y buen talante del gobierno socialista y de las malas relaciones que mantiene por puro electoralismo.

¿Cómo abordará la delicada situación sanitaria en el municipio?

La realidad es que hay un problema grave de falta de facultativos y depende del Ministerio que se autoricen más plazas de MIR. Nosotros estamos en contacto con la Consellería de Sanidade y el gerente del área sanitaria y se están tomando medidas para que próximamente se cubran las siete plazas de médico de familia y un pediatra al centro de salud. Es el compromiso que adquirió José Flores con los vecinos.

¿Y será una realidad el nuevo centro de salud?

Contamos con que sí, pero pasa por que se apruebe el PXOM. Nuestra propuesta de ubicación no es As Touzas, es donde está el almacén municipal, que es viable urbanísticamente. Pero todo depende del PXOM, que no se ha aprobado por una mala gestión. Lo que hay que hacer es enviar los informes bien para que no le vengan rechazados. A lo mejor los envía mal a propósito. Nosotros no vamos a poner ninguna traba para que se apruebe el PXOM, no voy a ser cómplice de una demora, porque depende el desarrollo de O Grove.

¿Qué proyectos pondría en marcha si llega al gobierno?

Es prioritario un centro de día con personal cualificado. El Colexio das Monxas no es suficiente. Otro de nuestros proyectos es la construcción de un pabellón de deportes en el IES Monte da Vila, además de traer más ciclos formativos para O Grove. Y por supuesto, la ampliación de la escuela infantil. Tendremos que desbloquear el procedimiento de desafectación que estuvo estancado también por dejadez del gobierno.

¿Llegará a acuerdos con la oposición?

Claro que sí. A mi lo que no se me va a achacar es la falta de diálogo porque mi forma de ser y mi talante es dialogante, tanto en mi profesión como en la vida privada y por supuesto, lo seré en la política. Si es en pro de los intereses de los vecinos yo no me cierro a pactar nada. Por lo que estuve viendo, los partidos de la oposición fueron bastante activos, les tengo un gran respeto.

Marco Tulio Cicerón, “una motivación” El candidato elige como personaje destacable a Marco Tulio Cicerón, político y “uno de los juristas y oradores más importantes de la historia”. “Sus libros y su ideología fue una motivación para mí”. “Al igual que para Cicerón, el servicio público es mi vocación. Escuchar a las personas, tender una mano y solucionar sus problemas. Esa es mi premisa como abogado y ahora también en la política”. “Destaco su faceta como orador, porque lo importante es simplificar. Hay que hablar claro, es como mejor entiende la gente”.

